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Yeni açılan iş yerlerinin ruhsatları başkandan Başkan Demirtaş: “Her yeni esnaf bu şehrin hayat damarıdır”

İHA

Yeni açılan iş yerlerinin ruhsatları başkandan Başkan Demirtaş: “Her yeni esnaf bu şehrin hayat damarıdır”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 2022 yılında açılan işletmeleri ziyaret ederek, sahiplerine iş yeri ruhsatlarını teslim etti. Demirtaş, “Her yeni esnaf, bu şehrin hayat damarı demektir” dedi.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede 2022 yılı itibarıyla faaliyete geçen 2 yeni işletmeyi ziyaret ederek sahiplerine ‘hayırlı ve bol kazanç’ dileğini iletti. Ardından işletme sahiplerine çalışma ruhsatlarını takdim etti.
Konuşma yapan Başkan Demirtaş, “İlçemizde faaliyete geçen her yeni işletme, gelişen ve cazibe merkezi haline gelen şehrimize değer katıyor. Artık her sektörde ticari işletmeler ilçemizde var olmakta ve hemşehrilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını memnuniyetle söyleyebilir bir durumdayız. Biz de, 2022 yılında ilçemizde faaliyete geçen işletmelerimizi Belediyemiz Ruhsat Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları’nı, bizim vazgeçilmez değerlerimiz olan vatanımızın simgesi olan Türk bayrağımızı ve Kuranı Kerim’imizi yeni işletme sahiplerimize takdim ederek, hayırlı olması dileklerimizi ilettik. Esnaflarımızla sıcak sohbetler gerçekleştirdik. Daha iyi hizmet edebilmek için tüm birimlerimizle birlikte hizmete devam edeceğiz” dedi.
Başkan Demirtaş’ın ziyaretinden ve yeni uygulamadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren iş yeri sahipleri, iş yerlerine asılmasında kolaylık sağlaması ve estetik bir görünüme sahip olması için özel çerçeveletilmiş ruhsatlarını Başkan Demirtaş’ dan teslim alarak teşekkür ettiler.

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