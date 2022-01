Makam aracı teklifi meclise takıldı CHP ve Cumhur İttifakı ret oyu verdi İlkadım Belediyesi’nin 2 milyon TL değerindeki makam arabası bağış kabulü teklifi oy çokluğu ile reddedildi

İlkadım Belediyesi’ne temizlik hizmeti veren şirketin, başkanlık makamı için hediye ettiği 2 milyon TL değerindeki makam aracının belediyece bağış alınmasını içeren gündem maddesi oy çokluğu ile reddedildi. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın "Bağışı kabul edelim. Satalım arabayı, belediyeye gelir elde edelim" sözlerine rağmen madde, İYİ Parti dışındaki partilerin ret oylarıyla meclise takıldı.

10 gündem maddesinin görüşüldüğü İlkadım Belediye Meclisi Ocak Ayı son toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında yapıldı. Toplantıda belediyeye temizlik hizmeti veren şirketin başkanlık makamı için teklif ettiği 2 milyon TL değerindeki Mercedes E 200 D marka 2021 model taşıtın şartsız bağış maddesi Millet İttifakı’nda yer alan CHP’li üyeler, MHP Grubu ve AK Parti Grubu’ndan 23 meclis üyesinin oyuyla oy çokluğuyla reddedildi. İYİ Parti'li 9 üye ise söz konusu maddeye kabul oyu verdi.



İYİ Parti Grubu: “Bu bağışla ilgili endişelere katılıyorum”

Grubu adına söz konusu madde hakkında ilk sözü alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Talat Eyüpoğlu, “Bu araba bağış konusuyla alakalı olarak ’bir çıkar söz konusu mu’ diye başkanımızla defalarca konuştum. Kesinlikle böyle bir şeyin söz konusu olmadığını iletti. Sadece söz konusu şirkete bir miktar borcumuz vardı, bu borcu ödedik, diğer aylık olacakları da ertelemeden, ötelemeden, bekletmeden ödediklerini ve bunun karşılığında da firmanın makam aracını belediyemize hediye etmek istediğini söyledi. Şartsız bağış kabul etmek başkanın uhdesinde. Bu bağışı kabul ettikten sonra aracın trafikte tescil, noterde de tasdik edilmesi lazım. Bu bağışla ilgili meclis üyelerimizin endişelerine aynen katılıyorum. Bu zamanda böyle bir aracın belediyeye bağışlanması, lüks aracın belediyeye bağışlanması meclis üyeleri tarafından olumlu karşılanmadı. Arkadaşların ilk endişesi, ‘acaba bir menfaat söz konusu mu?’ oldu. İkincisi de ‘Böyle lüks bir makam aracına belediyenin şu anda ihtiyacı yok’ şeklinde oldu. Bir de kamuoyunca bu tür makam araçlarına karşı bir antipati var. Biz de aynı kanaati taşıyoruz ancak burada bir ‘iyi hal’ söz konusu. Bu aracı biz ‘araç belediyeye tahsil edildikten sonra satışını istiyoruz’ diyoruz. Bu araç satılıp geliri belediyeye kaydedildiğinde 2 milyon TL’ye yakın para birçok hizmetin yapılmasında kullanılabilir” dedi.

MHP Grubundan ise konu ile alakalı olarak, “Biz grubumuz adına bu maddenin meclise getiriliş tarzına karşıyız. Meclisin bu bağışı kabul etme şansı yok. Sadece tescil için meclise gelse o zaman ayrı şekilde konuşuruz. Meclisin dışında bir konu olduğu için olumsuz bakıyoruz” ifadeleri kullanıldı.



AK Parti Grubu: “2 milyon makam aracını kabul etmenin izahı verilmez”

Bu bağışın kabul edilmesinin topluma anlatılamayacağını dile getiren AK Partili meclis üyeleri, “Halifelerimizden baktığımızda devleti nasıl idare ettiklerini biliyoruz. Burada belediyeden ihale almış bir şirketin belediyeye bu kadar büyük bir meblağdaki aracı tahsil etmesini İlkadım halkına izah etmekte zorluk çekersiniz. İnsanların kafasında bir takım istifhamlar olacaktır. Bu bağış makam arabası olarak olmaz. Misal 3 kamyon, 2 otobüs şeklinde olabilir. Ya da hakkedişten 2 milyon TL düşürülebilir. Belediyeye iş yapan bir firmadan bizim 2 milyonluk bir araç almamız ne etik ne de izahını verebileceğimiz bir şey değil. Biz, bu duruma hoş bakmıyorum. Arabayı alınca satacağız diyorsunuz. Madem satacaksınız, adam arabayı bağışlamadan parayı belediyeye bağışlasın. Böyle uğraşlı işlere gerek yok” diye konuştular.



CHP Grubu da milyonluk makam aracına ret verdi

CHP meclis üyeleri de söz konusu bağışın toplumda hoş karşılanmayacağını belirterek, “Biz, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen uçağı eleştirdiğimiz durumda bu makam aracı bağışını eleştirmememiz mümkün değil. Sosyal belediyecilik anlayışına da sığmadığını düşünerek bu maddeye grup olarak ret vereceğiz” şeklinde konuştular.



Başkan Demirtaş: “Arabayı satalım belediyeye gelir kazandıralım”

Bağışın kabul edilmemesini eleştiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Daha önceden de bu temizlik şirketi belediyemizden ihale almış. Aylık ortalaması 1 milyon TL. Toplam 13 milyon TL’ydi. Şu anda bu ayla birlikte 28. ödemeyi yaptık. Ortalama 775 bin TL ödeme yapmışız yani 200 bin TL daha aşağıda ödeme yapıyoruz. Her ay onlardan ibraname alıyorum. Araba benim hiç umurumda değil. Bağışı kabul etmemek bana çok ters geliyor. Bağışı kabul edelim, ’siz benim arabaya binmemi istemiyor musunuz?’ Benden sonraki de binmesin sıkıntı yok. Ben zaten 3 senedir binmiyorum, 23 sene de binmem. Böyle bir derdim yok. Satalım arabayı belediyeye gelir elde edelim. ‘Bu şirket bir dahaki ihaleyi de mi alır’ düşünenler var. Bir sonraki mecliste bu konu hakkında da bir madde gelecek. Türkiye’de bu hizmeti alabileceğiniz birkaç şirket var. Ben 1 ay şu temizliği kaldırmadığım zaman bu halk bana ne diyecek? ‘Vay şerefsiz bir temizliği bile kaldıramadı’ diyecek. O zaman ortada 2 seçenek kalıyor. Ya boyun eğeceğiz ya da kendimiz yapacağız. Biz boyun eğmedik. Önümüzdeki mecliste bu konuyla ilgili de gündem gelecek” açıklamasında bulundu.



“Kimsenin 1 kuruşunu ne yediririm ne de yerim”

Kimsenin hakkını yedirmeyeceğine değinen Demirtaş, şunları söyledi:

“Ben, şerefine haysiyetine önem veren, bu şehirde dimdik adam gibi gezmeyi merak eden birisiyim. Her zaman öyle oldu her zaman da öyle olacak. Bilerek isteyerek kimsenin 1 kuruşunu ne kendim yerim ne de birine yedirmeye müsaade ederim. Bilerek asla olmaz. Şahit olursanız, bize ulaştırırsanız, üzerine gitmezsem şerefsizim. Yeter ki siz bize onunla ilgili belge verin. Ben seçimi 20 bin TL ile kazandım. Rakibim 4 milyon TL harcadı. İhaleyi ben 970 bin TL’den 770 bin TL’ye düşürüyorum. 200 bin TL 36 ayda 7 milyon TL yapıyor. Büyük bir rakam. Belediyeden başkan olarak 15 bin TL maaş alıyorum. 60 ayda 900 bin TL eder. Şu anda konuştuğum işten 7 milyon 200 bin TL belediye tasarruf ediyor. Bunu yapmakla bile maaşımı helal ettirmiş oluyorum. Millet oy verdi vermedi, seçtirdi seçtirmedi çok da umurumda filan değil. Vicdanıyla hareket eden bir insanım. Siyasi konuşmayı sevmem, bugüne kadar da konuşmadım. İşimi doğru yapma derdindeyim.”

Söz konusu maddeye 32 meclis üyesinden 23’ünün ret oyu vermesiyle, maddenin kabul edilmesi ve 2 milyon TL değerindeki makam aracının İlkadım Belediyesi’ne bağış yapılmasına izin verilmedi.

