Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

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Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.



Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Sakarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Murat Üçer evinde hareketsiz halde bulundu. Olay sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri Murat Üçer'in öldüğünü tespit etti. Üçer'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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