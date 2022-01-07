Böbrek taşı cerrahi işlem yapılmadan tedavi edilebiliyor

Üroloji Uzmanı Opr .Dr. Şakir Aydoğan, "Böbrek taşı ağrıları kabusunuz olmasın. Günümüzde endoskopik olarak hastayı herhangi bir cerrahi işlem yapmadan, kapalı yöntem ile tedavi yapılabilmektedir" dedi.



Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan, böbrek taşı tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi. Opr. Dr. Şakir Aydoğan, "İdrar yolu taşları böbreğin ve böbrek ve mesane arasındaki üreter denilen kanalın yada mesanenin içerisinde oluşmaktadır. Böbrek taşlarının tedavisi günümüzde endoskopik olarak hastayı herhangi bir cerrahi işlem yapmadan, kapalı yöntem ile alınabilmektedir. Taşların en çok sıkıştığı böbrek ile idrar kanalı arasında kalan üreter denilen bölgedeki taşların tedavisi tedavisi üreteroskopi denilen hassas ince bir alet ile idrar yolundan girerek, mesaneye geçip üreter denilen 30 santimlik kanalın içerisindeki herhangi bir yerdeki taşı üreteroskopi aleti ile görerek, bu aletin içinden geçen ince lazer sistemi ile parçalayıp temizlemekteyiz" diye konuştu.



Böbrek taşına kameralı sistem

Kameralı sistem ile hastanın ameliyatı çok daha rahat geçtiğini ifaden eden Dr. Şakir Aydoğan, "Hastanede 1 gün yatış süresi olmaktadır. Bu yöntem diğer açık yaptığımız laparoskopik yöntemlere göre daha az komplikasyon oluyor. Böbrek içi taşları için bir başka alet olan Flexible Üreteroskopi kullanmaktayız. Bu alet daha uzun olmakla beraber böbreğin odacıklarına rahatlıkla girebilen ve odacıklarda rahatlıkla dolaşabilen ucunda kamera sistemi olan bir alettir. Bu alet ile yine idrar kanalından girip yukarı kadar çıkıp böbrek içerisine girerek bu aletin içinden geçen ince lazer sayesinde böbrek içindeki taşları parçalayıp temizlemekteyiz. Bu yöntemler kanaldaki taşlar için 1,5 cm kadar olan taşlar için geçerlidir. Eğer taşlar 1,5 cm veya 2 cm üzeri ise dışarıdan sırttan böbreğin üzerini delerek ayrı aletler ile taşları görerek tedavi etmekteyiz. Taşların olmaması için hastaların yapması gereken en önemli husus bol su içmek ve hareketli olmaktır. Bazı yiyeceklerde taş oluşumunda etkili, özellikle çay, kahve, kola, kuruyemiş gibi içinde oksalattan maddesi fazla içeren besinlerden uzak olunması gerekmektedir" şeklinde konuştu.



"Limon ve portakal tüketin"

Kalsiyumlu yiyeceklerin çok önemli olduğunu belirten Şakir Aydoğan, "Sütsüz, yoğurtsuz hayat olmaz. Bol su içtikleri müddetçe kalsiyumlu ürünlerden beslenebilir. Fazla protein taş yapmaktadır. Ürik asit taşları yapmakta , fazla proteinden de kaçınmakta fayda vardır. Portakal, limon gibi meyveleri fazla tüketilmesi önerilmektedir. Çünkü portakal ve limondaki sitrik asit moleküler düzeyde bağlayarak idrar yoluyla atılmasını sağlamaktadır. Bu yüzden hastanın günde 1 miktar fazla limon tüketmelerini önermekteyiz" ifadelerini kullandı.

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