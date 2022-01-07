3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun’un Bafra İlçesinde 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

"Kişiyi hürriyetinden yoksun" kılma suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ş.E. (30), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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