Üniversite öğrencilerden “Şiddetin Farkında Ol” çağrısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, “Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum” dersi kapsamında “Şiddetin Farkında Ol” sloganı ile gerçekleştirdikleri etkinlikte şiddetin farklı türlerini odağa aldı.

OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin şiddet konusunda farkındalıklarının geliştirilmesi ve şiddete karşı harekete geçmelerinin teşvik edilmesi hedeflendi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’ndaki etkinliğin birinci bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Aynur Arslan danışmanlığında Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, yaptıkları sunumda şiddetin farklı boyutlarını, görseller eşliğinde katılımcılarla paylaştı.

Sunumlarında şiddetin bahanesinin olmadığını ve şiddete dur demek gerektiğini vurgulayan öğrenciler, kendi hazırladıkları video gösteriminin ardından dinleyicilerle şiddet deneyimleri ve şiddete karşı verilen tepkiler hakkında söyleşi yaptı.

İkinci bölümü çevrim içi (online) formatta olan etkinlikte OKTAM Müdürü Prof. Dr. Hatice Kumcağız ise öğrencilere yönelik olarak “Flört Şiddetini” farklı yönleriyle ele aldı. Konuşmasında şiddetin uyarı sinyallerini ve ipuçlarını yakalamanın önemli olduğunu ve bu işaretlerin ‘şiddetin geliyorum’ dediği anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Kumcağız “Üniversite kampüslerinde flört şiddeti çok yaygın. Bu nedenle gençlerin arkadaşlıklarını bilinçli bir şekilde yapmak istemeleri ve bu konudaki doğru ve yanlışların neler olduğuna dair farkındalık oluşturmak istemeleri beni mutlu etti. Şiddetin sevgiden, aşktan kaynaklandığı ve bunun bir göstergesi olduğu fikrinden kurtulun. Şiddeti sadece fiziksel olarak algılamayan, şiddetin farklı boyutları vardır” dedi.



“EGM’nin KADES uygulaması akla gelebilecek ilk uygulama”

Flört şiddetinin sağlığa etkileri, şiddet eğilimi olanların özellikleri ve şiddetle mücadele konularına değinen Kumcağız, ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da gençlere bilgiler aktararak, şunları söyledi:

“KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmî bir uygulama. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulaması olarak göze çarpıyor. Kadınlar için geliştirilmiş olan bu uygulamayı kız öğrencilerimizin cep telefonlarına hemen yüklemelerini, erkek öğrencilerimizin de en yakınlarından başlayarak çevrelerini bu uygulama hakkında bilgilendirmelerini öneriyoruz.”

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kumcağız, fakültede görevli danışmanların, bölüm başkanlıklarının, yanı sıra da OKTAM ve Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin her zaman öğrencilerin yanında olduğuna dikkat çekti.

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