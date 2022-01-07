Bafra’da yasaklı ırk denetimi Bakım Merkezi ve zabıta ekipleri tarafından, sahipsiz köpekler ve yasaklı ırk köpeklerine yönelik denetim gerçekleştirildi

Samsun Bafra'da, Milli Parklar Koruma Şefliği, Emniyet ve Jandarma Doğa ve Hayvanları Koruma timleri, Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ve zabıta ekipleri tarafından, sahipsiz köpekler ve yasaklı ırk köpeklerine yönelik denetim gerçekleştirildi. İlçede denetim yapan ekipler, hayvan sahiplerine ve vatandaşlara broşürler vererek bilgilendirmelerde bulundu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde gün boyu denetimlerini sürdüren ekipler ile incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde yasaklı ırk köpekleri ve sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezinde düşünülen yeni fiziki düzenlemeler hakkında istişareler yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının tehlike arz eden hayvanlar listesini güncelleyerek yayınlamasının ardından belediye ekiplerince park, bahçe ve sokaklarda başıboş gezen yasaklı ırk köpekleri toplanarak Bafra Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ne götürüldüğünü belirten Başkan Kılıç, “Bugün konu ile ilgili kurumlarımızın ve belediyemizin ekipleri tarafından ilçemizde denetim gerçekleştirilerek vatandaşlarımız bilgilendirildi. Şimdi de Rehabilitasyon Merkezimizde bir araya geldik. Burada da birlikte incelemelerde bulunduk. Ekiplerimize ve vatandaşlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. İlgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam edecek. Bu arada belediye olarak rehabilitasyon merkezimizde fiziki iyileştirmelerin yanında; personel, araçgereç, beslenme, tedavi ve bakım için gereken her türlü ihtiyacı sürekli geliştirerek karşıladık. Bu kapsamda ki gelişmeye bağlı olarak da çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Başkan Kılıç, tehlike arz eden köpek ırklarından elinde bulunduranlara da bir an önce hayvanlarını kayıt altına aldırmaları konusunda uyarıda bulunarak, kayıt ettirmeyenler hakkında idari yaptırım hükümlerinin uygulanacağını belirtti.

Bafra Belediyesi koordinesi ile gerçekleşen denetimlere, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Semra Akman, Çevre ve Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Ziya Aliçeşme, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanı Uzm. Çvş. Özgür Çoban, Asayiş Büro Amiri Komiser Ahmet Albayrak, HAYDİ Jandarma ve Polis ekipleri, belediye Zabıta ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri katıldı.

7332 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair Kanun” 14/07/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, ilgili Kanun'un 5. maddesi kapsamında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (I) bendi “Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları (Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanes Tosa, American Staffordshire Terrier, American Bully ırkı köpekler) üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaklanmıştı. Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekleri, 20248 sayılı genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle elinde bulunduranlardan, 14.01.2022 tarihine kadar hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte PETVET sistemine kaydettirilmek üzere İl veya İlçe Tarım Orman Müdürlükleri’ne başvuruda bulunarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında 5199 sayılı kanunda öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanmayacak. Aksi halde verilen süre içinde kayıt altına alınmayan hayvanların sahiplerine ise 11 bin lira para cezası uygulanacak.

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