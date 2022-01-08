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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk ve Azeri öğrencilerden ortak şiir kitabı

İHA

Türk ve Azeri öğrencilerden ortak şiir kitabı

Türk ve Azeri öğrenciler "eTwinning" projesi projesi kapsamında şiir kitabı çıkardı.
Projenin koordinasyonunu BursaGemlik Şehit Gökhan Aydınlı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Neslihan Abbasoğlu ve Samsun Havza Bekdiğin Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Murat Aksoy’un gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında Web 2.0 araçlarını kullanarak bir çok çevrimiçi çalışmalar yapıldı. Aynı zamanda öğrenciler, belirlenen konularla alakalı bir çok keyifli etkinlikler gerçekleştirdi. Türkiye'den ve Azerbaycan'dan öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla final ürünü olarak şiir kitabı çıkarıldı.
Konuyla ilgili bilgi veren Neslihan Abbasoğlu, "Şiire Meftun Yürekler" adını verdikleri eTwinning projesi kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini, final ürünü olarak 12 öğretmen ve 60 öğrencinin şiirlerinden oluşan bir seçki eseri ortaya koyduklarını ifade etti. Abbasoğlu, öğrencilerin çalışma ile şair olma yolunda ilk adımlarını attıklarını ve her bir öğrencinin heyecanın gözlerinden okunduğunu söyledi.
Projede; Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Peker, KütahyaTavşanlı Moymul Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Aynur Atılgan, AdanaSeyhan Ramazanoğlu Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Dilek Erkoç, Bursa Gemlik Özel Gemlik Çamlıca Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ecesu Telci, Kars Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Evren Özgür Abbasoğlu, MuğlaÖzel Bodrum İngiliz Kültür Koleji Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Fikriye İlkbahar Atarer, Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gülnar? Abbasova, Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ruh?ngiz Zöhrab Qızı, SamsunHavza Bekdiğin Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Murat Aksoy, BursaGemlik Şehit Gökhan Aydınlı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Neslihan Abbasoğlu, SamsunTekkeköy Aşağıçinik Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Pınar Ergün ve KonyaKadınhanı Payende Topçuoğlu KAİHL Meslek Dersleri Öğretmeni Saliha Boz rehberliğinde 60 öğrencinin gurbet ve sevgi temalı şiirleri yer aldı.

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