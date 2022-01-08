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Samsun'un Ocak ayında 3-7 derece daha sıcak olması bekleniyor Son 30 yıl ortalamasının üzerine çıkması tahmin ediliyor

İHA

Samsun'un Ocak ayında 3-7 derece daha sıcak olması bekleniyor Son 30 yıl ortalamasının üzerine çıkması tahmin ediliyor

Samsun'da Ocak ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin 37 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Ocak ayı Samsun'a ait mevsim normalleri 19912020 yılları arasında ortalama sıcaklık 7,5, ortalama en yüksek sıcaklık 11,1 ve ortalama en düşük sıcaklık 4,4 derecedir. Buna göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 37 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir" denildi.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 16 Bölge Müdürlüğünden bir tanesi olarak Samsun'da hizmet veriyor. Meteoroloji 10. Bölge Tahmin Uyarı Merkezlerinin amacı ise can ve mal kayıplarını minimuma indirgemek. Bu amaçla erken uyarı sistemi olan Samsun'da Meteoroloji Radarı kuruldu. Radar ile yukarıdaki sistemi görür görmez uyarılar hazırlanıyor. Bu uyarılar valilik, AFAD ve diğer kurumlarla paylaşılıyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Ocak ayında sıcaklıkların 37 derece mevsim normallerin üzerinde seyretmesinin beklendiğini açıkladı.
Ayrıca önümüzdeki günlük tahmin raporlarını paylaşan müdürlük Samsun'da 10 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde doğu ilçelerinde ve 12 Ocak Çarşamba günü ise il genelinde yağmur ve sağanak yağış beklenildiği ifade etti.
Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (3060 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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