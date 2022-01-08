Tek kare, 2 farklı hayat

Samsun’da Irak plakalı lüks otomobil ile Suriyeli olduğu tahmin edilen ‘çekçekçi’ çocuğun trafikte yan yana gelmesi görenleri hem tebessüm ettirdi hem de duygulandırdı.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde kağıt, ambalaj ve plastik atık toplayan ‘çekçekçi’ çocuk ile Irak plakalı lüks otomobil yan yana geldi. Lüks otomobil sürücüsü yol üzerinde yavaşlayarak bir süre çekçekçi çocukla sohbet etti. Iraklı sürücü ile Suriyeli olduğu tahmin edilen çocuk arasındaki diyalog, çevredekilerin dikkatinden kaçmadı. Trafikte yaşanan ilginç durum, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Daha sonra çocuk atık toplamaya, Iraklı kişi ise yoluna devam etti. Bu durumdan geriye 2 farklı hayatı anlatan fotoğraf karesi kaldı.

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