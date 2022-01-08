Psikoterapi ile travmaları unutmak mümkün

Klinik Psikolog Enise Öziç, psikoterapi yöntemi ile geçmişte yaşanılan travmaların unutulacağını söyledi.

EMDR’nin, Türkçe açılımıyla göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olduğunu dile getiren Liv Hospital Samsun Hastanesi’nden Klinik Psikolog Enise Öziç, EMDR terapisi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. EMDR’ye göre olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, kişinin yaşamını olumsuz etkileyen rahatsız edici anılar yattığını ifade ederek, şunları söyledi:

“İşlenmemiş anılar kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları, olumsuz duygusal tepkileri, olumsuz somatik tepkileri, problemin kendisi değil, kişinin içinde yaşattığı sorunların bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan rahatsız eden anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenir. EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. EMDR terapisi ile bir anıyı, eski sevgiliyi veya travmayı unutmak mümkündür. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.”



“Tedavi 45 saat sürüyor”

EMDR’nin süresine değinen Öziç, “EMDR terapi literatüründe ‘kısa süreli terapiler’ grubunda yer alır. EMDR tedavisinin ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır. Her kişinin bilgileri kendi değerleri ve deneyimleri doğrultusunda kendine has bir biçimde işlemesi de süreyi etkiler. Kaza, doğal afet gibi tekli travmaların tedavi süresi ortalama 45 olarak saptanmıştır” dedi.

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