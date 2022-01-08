Çarşamba’da kaza: 1 yaralı

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylerce mevkiinde Ahmet T. (33) yönetimindeki 55 KK 646 plakalı minibüsle, Enver Ş.(48) yönetimindeki 55 BE 494 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil içerisinde bulunan Semra Ş. (44) yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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