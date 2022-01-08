Samsun Basketbol Akademi: 72-Fenerbahçe Koleji: 97

Türkiye Erkekler Basketbol 2.Lig Grup B maçında kendi sahasında Fenerbahçe Koleji’ni ağırlayan Samsun Basketbol Akademi, sahadan 7297 mağlup ayrıldı.

Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Koleji ile Samsun Basketbol Akademi, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Koleji, rakibini 9772 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyodu 1916 Samsun Basketbol Akademi’nin üstünlüğü ile geçilirken, devre 5039 Fenerbahçe Koleji lehine kapandı. 3. ve 4. devreyi de önde kapatan Fenerbahçe Koleji sahadan 9772 galibiyetle ayrıldı.

Samsun Basketbol Akademi’de 4 dakika süre alan Can Yamanoğlu’nun performansı ise göz doldurdu. Yamanoğlu, süre aldığı 4 dakikada takımına 7 sayı ve 1 ribauntluk katkı sağladı.

Samsun Basketbol Akademi, bu mağlubiyet ile 9. maçında 6. mağlubiyetini aldı.

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