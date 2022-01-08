10 bin 668 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 bin 668 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

İHA

10 bin 668 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu bir otomobilde 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmada Anadolu Mahallesi'nde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. ve S.Y. gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan S.A. ve S.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. ve S.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun Basketbol Akademi: 72-Fenerbahçe Koleji: 97
YEREL HABERLER Samsun Basketbol Akademi: 72-Fenerbahçe Koleji: 97
Samsun hat dolmuşçuları zammı yeterli bulmadı
YEREL HABERLER Samsun hat dolmuşçuları zammı yeterli bulmadı
Samsunspor’un Hansa Rostock maçı yağmur engeline takıldı
YEREL HABERLER Samsunspor’un Hansa Rostock maçı yağmur engeline ...
İnşaattan düşen yaşlı adam ölümden döndü
YEREL HABERLER İnşaattan düşen yaşlı adam ölümden döndü
Samsun'da 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi
Akaryakıt işletmecileri 'maktu' değil 'nispi' kar marjı istiyor
YEREL HABERLER Akaryakıt işletmecileri 'maktu' değil 'nispi' kar ...
Kamyonetin çarptığı bisikletli yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı bisikletli yaralandı
Çarşamba’da kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çarşamba’da kaza: 1 yaralı
Psikoterapi ile travmaları unutmak mümkün
YEREL HABERLER Psikoterapi ile travmaları unutmak mümkün
Samsun’da 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
Kazada hayatını kaybeden belediye çalışanları anıldı
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden belediye çalışanları anıldı
Tek kare, 2 farklı hayat
YEREL HABERLER Tek kare, 2 farklı hayat
Samsun'un Ocak ayında 3-7 derece daha sıcak olması bekleniyor Son 30 yıl ortalamasının üzerine çıkması tahmin ediliyor
YEREL HABERLER Samsun'un Ocak ayında 3-7 derece daha sıcak olması ...
Türk ve Azeri öğrencilerden ortak şiir kitabı
YEREL HABERLER Türk ve Azeri öğrencilerden ortak şiir kitabı
İlkadım ve OMÜ iş birliği meyvelerini veriyor
YEREL HABERLER İlkadım ve OMÜ iş birliği meyvelerini veriyor
Samsun'da 3 TIR çarpıştı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da 3 TIR çarpıştı; 1 yaralı
Samsun'da ‘Kudüs ve Müslümanların Gelecek Perspektifi’ paneli
YEREL HABERLER Samsun'da ‘Kudüs ve Müslümanların Gelecek ...
Öğrenciler Türk bayraklarıyla sinemada "Kesişme: İyi Ki Varsın Eren"i izledi
YEREL HABERLER Öğrenciler Türk bayraklarıyla sinemada "Kesişme: İyi ...
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi ...
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi ...
22 evden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER 22 evden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı
Alaçam'da jandarma 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi
YEREL HABERLER Alaçam'da jandarma 12 kilo uyuşturucu madde ele ...
Samsun'da 3 tırın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı Direksiyonda sıkışan tır sürücüsü güçlükle çıkartıldı
YEREL HABERLER Samsun'da 3 tırın karıştığı zincirleme kaza: 1 ...
Bar önünde bıçakla yaralamaya adli kontrol
YEREL HABERLER Bar önünde bıçakla yaralamaya adli kontrol

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.