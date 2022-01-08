Samsun'da 10 Ocak ve Milli Mücadele ödülleri dağıtıldı İHA Muhabiri Erdi Demür “Yılın Gazetecisi (Ajans) Ödülü” aldı

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Samsun Gazeteciler Cemiyeti, Milli Mücadele'nin 102. yılı ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ödül töreni düzenledi.

Milli Mücadele'nin 102. yılı ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Samsun Gazeteciler Cemiyeti tarafından bir otelde düzenlenen etkinliğe katılım büyük oldu. Ödül töreninin sunuculuğunu talihsiz bir kaza geçiren Mesut Yar’ın yerine Samsunlu ünlü oyuncu Bekir Aksoy yaptı.

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