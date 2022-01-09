Samsun'da sahte içki zehirlenmesi

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Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen D.T. (42) hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.T. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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