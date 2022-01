Samsunspor Başkanı Yıldırım: "Samsun'a verilmiş bir sözüm var; bu kupayı şehre getireceğim" Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Play-off oynayacağız ama ilk 2’den çıkar mıyız ona bakacağız"

– Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Samsun'a verilmiş bir sözüm var; bu kupayı şehre getireceğim" dedi.

Başkan Yüksel Yıldırım, geride kalan ilk devre ve yeni başlayan 2. devre hakkında Samsun’daki basın mensupları ile çevrimiçi olarak basın toplantısı gerçekleştirdi. Takımdan ayrılan ve ayrılacak olan oyuncular hakkında bilgiler veren Başkan Yıldırım, transfer çalışmaları hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Takımda çalışan gözlemcilerin başka bir şehirden olmasından dolayı yaşanılan tartışmalara değinen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Beni yıpratıp, takımdan ayrılmamı isteyenler var. Ben tek de olsam Samsunspor için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Bırakacağımı düşünenler varsa avuçlarını yalasınlar. Şu anda Fuat Çapa ile yollara devam ediyoruz. Sportif direktör ve gözlemci ekibi ile yollarımızı ayırdık. Şahsen Samsun’a getirdiğim 23 gözlemci var. Uğurcan’a çok yükleniliyor. Adana Demirsporlu olduğunu söylüyor. Herkes yaşadığı şehrin takımını tutar. Ben de Samsunspor’u tutuyorum ve Galatasaray sevgim var. Söz konusu arkadaşımız da doğdu şehir Adana Demirspor’u tutabilir. Ayrıca bu kişi Samsunspor’dan maaş da almıyor. Bunlar bana karşı bilinçli yapılan algılardan bir tanesi. Herkes illa Samsunsporlu olacak diye bir şey yok. O zaman ırkçılık yapmış oluruz. Samsun’un ekonomik açıdan çok fazla gelişmemesinin nedenlerinden biri de bu. 1 tane Samsunspor var. Lütfen sabırlı ve birlik olalım. Bu sezon Samsunspor öyle ya da böyle Süper Lig'e çıkacağız. Şehirden gerekli destekleri alamadım. Şu anda yalnızlaştırıldım ama dimdik ayaktayım” diye konuştu.



“Bu kulübe futbolcular yeteneğiyle gelir karakteriyle kalır”

Kulübe gelecek oyuncuların yeteneklerinin yanı sıra karakterli olmasının da önemli olduğuna değinen Yüksel Yıldırım, “Çok zor bir ligde mücadele ediyoruz. İlk sırayla aramızda 12 puan var. Küme düşme hattıyla bizim aramızda da 8 puan var. Böyle bir lig daha önce yoktu. Türkiye’de özellikle 1. Lig'de sadece futbol oynanmıyor. Samsunspor bu ligdeki en temiz takım ve öyle kalmaya devam edecek. Biz Süper Lig’e çıkmak için takım kurduk, çıkmak için de mücadele edeceğiz. Transfer dönemine girdik. Bizim ligde yabancı kuralı var. 5+2+1 kuralı var. Şu an kadroda 7 yabancımız var. Elimizdeki oyuncuları gönderemiyoruz. Alen Melunovic 1 maç bile oynamadı. Adam sağlam diye geldi ama oynamadı. Nasıl bir sağlık kontrolünden geçti anlamadık. Belçika’dan oyuncu ile anlaştık. Orada sağlık kontrolünden geçirdik. Sakatlanma riski var diye transferden vazgeçtim. Böyle sıkıntılar olmasın diye gecemi gündüzümüze kattık. Antalya’ya 3 oyuncu getirdik. Bunların 2’si yabancı oyuncu 1’i Türk. 1 yabancıyı geri gönderdik. Samsunspor’un hedefi alt liglerde her zaman şampiyon olmaktır. Geçen yıl ligi kendi ellerimizle zora soktuk. Ligin en zayıf 1. Ligi'nde Süper Lig’e çıkamadık. Bu sene tekrar yarıştayız. Mehmet Altıparmak, ‘1 yersem 2 atarız’ dedi. Bu da dalga konusu gitti. Dja Djedje ile mahkemeliğim. Mehmet Altıparmak yüzünden onunla mahkemeliğim. Bu kulübe futbolcular yeteneğiyle gelir, karakteriyle kalır. Samsunspor karakterli oyuncularla oynayacak ve Türkiye’ye örnek olacak” açıklamasında bulundu.



“Hasan Kılıç kafasını temizledi, şampiyon yapıp gidecek”

Son günlerde tartışma konusu olan Hasan Kılıç mevzusuna da açıklık getiren Başkan Yıldırım, “Kulüp Hasan Kılıç problemini yaşıyor. Hasan’ı bütün şehir istedi. Ne oldu? Ben Hasan’ı getirirken inanılmaz seviyede özverili davrandı. Ben de ona kaptanlık sözü verdik. Yasin’e de aynı sözü vermiştik. Hasan Kayseri’de kaptanlık istediğine başladı, sonra devam etti. Yasin 1, Hasan 2, Boli de 3. kaptan oldu. Bu Hasan’da problem oldu. Antalya kampında da ayrılmak istediğini söyledi Hasan. Eyüpspor maçı öncesi 3 kaptanımız da yoktu, yapılanmaya gittik. Boli kaptanlığı hak etmedi. Fuat Çapa’nın tavsiyesiyle kaptanlığı yeniden dağıttık. Tomane, Savicevic ve Nurullah Aslan’ı Yasin’in ardından kaptanlığa getirdik. Hasan Kılıç ile konuştuk. Gideceğim dediğinden beri 2 aylık parasını ödemedim. Şu an alacakları ödendi. Kafasını temizlediğini söyledi. Samsunspor’u şampiyon yapıp gideceğini söyledi. Daha sonra 1 yıllık sözleşmesi daha var. Hasan’a sahip çıkalım. Son birkaç maç sakat sakat iğneyle oynadı. Kendisine hakaret ettiler, küfür ettiler. Sakat çıktığı ve tribünde ailesi varken küfür yedi. Duygusal olduğu için taraftara istemeden bir reaksiyon gösterdi. Hasan çok özel bir oyuncu. Samsunlu değil ama her gittiği takımda 55 numara giriyor. Hasan’ı 2. devre için Süper Lig de dahil 56 takım istedi. Hasan’ı çok isteyen varsa 5 milyon TL getirmesini söyledim. Bu ligde 5 milyona Hasan Kılıç gibi alabileceğimiz bir oyuncu yok” şeklinde konuştu.



“Karşımda futbolun kurdu olmuş çakallar var”

Takımlardan gönderilmek istenilen futbolcuların ve menajerlerin takımları mali açıdan çok zorladığını belirten Yıldırım, “Alanyaspor’dan Efkan ile anlaşmıştık ama kulübünde oynamaya başladı ama olmadı. Atabey Çiçek, Samsunspor’da oynamak istiyor ama biten bir şey yok. Atabey Fuat Çapa’yı çok seviyor. Emre Belözoğlu ile konuştuk. Şu anda santrforlarının olmadığını ve transfer yapmadan Atabey Çiçek’in bırakmayacaklarını söyledi. Atabey Çiçek’in transferi Göksel Gümüşdağ’ı bekliyor. Bir siyahi forvetle kiralık anlaşma yaptık. 5 aylığına buraya gelecek ve çok kariyerli bir oyuncu. Sağlık kontrolünden geçmeden açıklamayacağım. İnşallah Samsunspor’a aşısı tutar. Bu gece geç saatlerde Antalya’ya gelecek. Sağlık kontrolünden geçerse imza atacak. 7 yabancımız vardı 2 yabancı daha aldık ama TFF’ye yazamıyoruz. Kadroyu boşaltmadan yenileri oynatamıyoruz. Melunevic gitmek istemiyor. Hepsi paracı olmuş. Mehmet Altıparmak istedi, hoca gitti oyuncu burada kaldı. Melunevic’i gönderip, yeni oyuncuları listeye yazmak istiyoruz. Kevin Boli ile de görüştük. Sürekli olarak sakatlık yaşıyor. Bir oyuncu daha aldık. Kevin Boli’yi göndermeden onu da tescil edemiyoruz. Sıkıntımız oyuncu almak evet ama oyuncu göndermek daha zor. Karşımda futbolun kurdu olmuş çakallar var. Para vermeden oyuncu göndereceğimizi sanmıyorum. En az zararla bu süreçten çıkmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.



“34 yabancı, 34 tane de yerli oyuncu alacağız”

Transfer çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Yüksel Yıldırım, “Defansa 1 oyuncu, forvete 1 oyuncu olduk. İyi bir oyuncu bulursak almak istiyoruz. Sağ kanada oyuncu bakıyoruz. İsviçre çakısı gibi birçok pozisyonda oynayabilen bir sağ kanat oyuncusu almak istiyorum. Transferlerin takıma direkt katkı sağlamasını istiyoruz. Transferlerin hızlı olmamasının sebepleri aradaki farkların inmesi ve resmi transferlerin başlamaması. 8 Şubat’a kadar vaktimiz var. Kadroda düşünülmeyen çok oyuncu piyasaya düşecek. Ya sabırla bekleyeceksiniz ya da hızlı oyuncu alacaksınız. Bu çok zor bir dönem. Hayatımda böyle bir transfer sezonu görmedim. Lig başladı transfer açılmadı. Takımlar aldıkları oyuncuları oynatamıyorlar. Bu kötü ortamdan en az zararla çıkmak istiyoruz. 1 çok yönlü ve duran top kullanabilen bir orta saha bakıyoruz. Melunovic ve Boli’yi göndermek istiyoruz. Gerekiyorsa Çinari’yi göndermek istiyoruz. Diomande sezonu kapattı, menajeriyle anlaştık ve bu hafta kontratını donduruyoruz. 4 tane yabancı göndermeye çalışıyoruz. Bunun yerine 34 yabancı alacağız. Sağ beke Türk bir oyuncu aldık. Ayrıca Almanya’dan da 1 Türk orta saha oyuncusu aldık. Yani 34 yabancı, 34 tane de Türk oyuncu olarak transfer dönemini kapatacağız. Ali Ülgen ve Soner Gönül için 10 milyon TL teklif geldi, kabul etmedi” açıklamalarında bulundu.

Sezonun geri kalanı hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, şunları söyledi:

“İkinci yarıya takım olarak giriyoruz. Bu takımdaşlığı geçen sezon ve Mehmet Altıparmak döneminde görmemiştim. Moral ve sağlık olarak sezona iyi giriyoruz. Şampiyonluğun garantisi yok. Önümüzde 6, arkamızda da 6 takım var. Hepsi lige çıkmak istiyor. Daha oynanacak 18 maçımız var. Üst sıralardaki takımlarla başa baş savaşıyoruz. Yeni transferlerle daha iyi olacağız. Playoff oynayacağız ama ilk 2’den çıkar mıyız ona bakacağız. Samsun’a verilmiş bir sözüm var. Bu kupayı şehre getireceğim. Kupayı vefat etmiş arkadaşlarımızın mezarına götürüp, dua okuyacağız. Bunu çok istiyorum. Benim istememden daha çok oyuncu arkadaşlarımızın istemesi lazım.”

Basın toplantısı sorucevap kısmının ardından sonlandı.

