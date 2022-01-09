Hırsızlar avukatın iki ayrı yerdeki yazlığını soydu

Samsun'da hırsızlar, avukatın biri 4 katlı, diğeri 2 katlı iki ayrı yerdeki yazlık evine girerek buzdolabı motorundan musluklara kadar ne buldularsa çaldılar.

Olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahalle'de meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun'un ünlü avukatlarından Lütfi Keskin'in birbirine 500 metre mesafede bulunan biri 4 katlı, diğeri 2 katlı iki ayrı yazlık evine giren hırsızlar, içinde yiyecek bulunan çalışır haldeki iki buzdolabının motorunu yerinden söküp çaldılar. Hırsızlar, evlerdeki mutfak ve banyo bataryalarını, tuvaletlerdeki muslukları, kapı kolları ve kilitleri ile avize ve lambaları da kırdılar. Ziynet eşyası ile evdeki kabloları da çalan hırsızlar kayıplara karışırken, yazlıklarının soyulduğunu fark eden Lütfi Keskin polise şikayette bulundu.

Hırsızların biran önce bulunup yakalanmasını isteyen avukat Lütfi Keskin, "Bugün musluklar, bataryalar, sıhhi tesisatın tamamı, bakır kablolar, ziynet eşyası ile evle ilgili ne eşya varsa çalmışlar. Bu ekip işi. Muhtemelen hurdacı. Hurdacıyı yasak etmek lazım. Onun için dilekçe vereceğim yarın. Hurdacıların artık bu şehre girmemesi gerekiyor. Yakalanmasını istiyorum, zararım büyük. Zarardan ziyade eve girmesi, evin mahremiyetine girilme olması insanı çok daha psikolojik olarak yıpratıyor. Belki o hırsız yaptığı hırsızlıktan utanç duymayacak ama ben bu eve eskisi gibi kendi evim gibi bakamayacağım. Birçok hırsızlık mağduru insanda böyle. Hukuk yoluyla hakkımı arayacağım. Hırsızların biran önce yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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