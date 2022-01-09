Samsunspor Sheldon Michael Louis Bateau’yu transfer etti

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– Samsunspor, KV Mechelen forması giyen 30 yaşındaki Trinidad ve Tobagolu defans oyuncusu Sheldon Michael Louis Bateau ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Bu transferin gerçekleşmesinde kolaylık sağlayan KV Mechelen kulübüne teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki bu transferle birlikte iki kulüp arasında oluşan dostluk bağları uzun yıllar devam edecektir” denildi.

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