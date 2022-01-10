AVM'de ateş şov

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– Samsun’da alışveriş merkezinde düzenlenen hafta sonu etkinlikleri vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı. Ateş şov nefes kesti.

Hafta sonunu CityMall AVM’de geçirmek isteyenler çeşitli sürprizlerle karşılaştı. Düzenlenen hafta sonu etkinlikleri kapsamında alıveriş merkezinde dans gösterileri yapıldı. Ayrıca tahta bacak da gösterilerde yer alarak boyuyla herkesi şaşkına çevirdi.

AVM önünde yapılan ateş şovu da gecenin karanlığını aydınlattı. Gösteri yapan Altan Yücebaş'ın ağzından alevler çıkarttığı anlar herkesi hayran bıraktı. Vatandaşlar eğlenceli zaman geçirdi.

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