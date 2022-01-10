Samsun Çarşamba Ovası denize çıkış yapıları işinin yüzde 60'ı tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Çarşamba Ovası denize çıkış yapıları işinin yüzde 60'ı tamamlandı

İHA

Samsun Çarşamba Ovası denize çıkış yapıları işinin yüzde 60'ı tamamlandı

– Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları ve Sol Sahil Drenajı 2. Kısım İnşaatı” işinde fiziki olarak yüzde 60 gerçekleşme sağlandığını açıkladı.
Yapımı devam eden “Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları ve Sol Sahil Drenajı 2. Kısım İnşaatı” işi hakkında yazılı açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “İş kapsamında 2 adet menfez yapısı (9,0x3,0) ve 2 adet denize çıkış yapısı (Miliç ve Kaynarca) tamamlandı. 2 adet denize çıkış yapısında (AraplıTurgutlu ve Simenit) çalışmalar devam etmektedir. Muhtelif kategorilerde 815 bin tonun üstünde taş kullanılmıştır. Söz konusu işin tamamlanmasıyla, Çarşamba Ovasındaki yüksek yeraltı sularının drenajını sağlayan tahliye kanallarının denize bağlantı noktasında, hakim rüzgâr yönü ve dalga yüksekliğine göre modellenen yapılar sayesinde, drenajı sağlanacaktır. Böylece daha geniş alanda daha verimli tarım yapılabilecektir. Yapılan işte fiziki olarak yüzde 60 gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

19 Mayıs ilçesinde kapalı tenis kortu için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER 19 Mayıs ilçesinde kapalı tenis kortu için çalışmalar ...
AVM'de ateş şov
YEREL HABERLER AVM'de ateş şov
Sağlam: "Tarımsal sanayimizi katma değeri yüksek üretim yapan içeriğe kavuşturmalıyız"
YEREL HABERLER Sağlam: "Tarımsal sanayimizi katma değeri yüksek ...
Kaçak kazı yapan 7 kişiyi jandarma suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 7 kişiyi jandarma suçüstü yakaladı
Samsunspor Sheldon Michael Louis Bateau’yu transfer etti
YEREL HABERLER Samsunspor Sheldon Michael Louis Bateau’yu transfer ...
"Sen benim hasmıma benziyorsun" diyerek silahını çıkarıp vurdu
YEREL HABERLER "Sen benim hasmıma benziyorsun" diyerek silahını ...
Samsun'da yurdun çatısından atlayan üniversiteli genç kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da yurdun çatısından atlayan üniversiteli genç ...
Samsun'da aracında uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da aracında uyuşturucu ele geçen şahıs ...
Vedat Özyılmaz güven tazeledi
YEREL HABERLER Vedat Özyılmaz güven tazeledi
Kızılırmak Deltası’nı 2021'de 35 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası’nı 2021'de 35 bin kişi ziyaret ...
Başkan Demir: “Yatırımlarımız hız kesmeyecek”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Yatırımlarımız hız kesmeyecek”
Hırsızlar avukatın iki ayrı yerdeki yazlığını soydu
YEREL HABERLER Hırsızlar avukatın iki ayrı yerdeki yazlığını soydu
Kendini asan emekli memuru komşuları ölümden kurtardı
YEREL HABERLER Kendini asan emekli memuru komşuları ölümden kurtardı
Samsunspor Başkanı Yıldırım: "Samsun'a verilmiş bir sözüm var; bu kupayı şehre getireceğim" Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Play-off oynayacağız ama ilk 2’den çıkar mıyız ona bakacağız"
YEREL HABERLER Samsunspor Başkanı Yıldırım: "Samsun'a verilmiş bir ...
Kereste makinesinin kopan pervanesi boynunu kesen şahıs ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kereste makinesinin kopan pervanesi boynunu kesen ...
İlkadım’da turnuva heyecanı sona erdi
YEREL HABERLER İlkadım’da turnuva heyecanı sona erdi
TBF Başkanı Türkoğlu: “Türk basketbolunda bir jenerasyon değişikliği yaşandı”
YEREL HABERLER TBF Başkanı Türkoğlu: “Türk basketbolunda bir ...
Samsun'da sahte içki zehirlenmesi
YEREL HABERLER Samsun'da sahte içki zehirlenmesi
Bafra’da Sarıkamış şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Bafra’da Sarıkamış şehitleri anıldı
'Basın Emek Ödülleri' sahiplerini buldu İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül
YEREL HABERLER 'Basın Emek Ödülleri' sahiplerini buldu İhlas Haber ...
Samsun'da 10 Ocak ve Milli Mücadele ödülleri dağıtıldı İHA Muhabiri Erdi Demür “Yılın Gazetecisi (Ajans) Ödülü” aldı
YEREL HABERLER Samsun'da 10 Ocak ve Milli Mücadele ödülleri ...
10 bin 668 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER 10 bin 668 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi ...
Samsun Basketbol Akademi: 72-Fenerbahçe Koleji: 97
YEREL HABERLER Samsun Basketbol Akademi: 72-Fenerbahçe Koleji: 97
Samsun hat dolmuşçuları zammı yeterli bulmadı
YEREL HABERLER Samsun hat dolmuşçuları zammı yeterli bulmadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.