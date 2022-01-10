Başkan Demirtaş'tan 'makam aracı' açıklaması: “Grup başkanvekilleriyle tekrar görüşeceğiz”

Samsun’da, İlkadım Belediyesi’ne temizlik hizmeti veren şirketin hediye ettiği makam aracının meclisten geçmemesiyle ilgili açıklama yapan Başkan Necattin Demirtaş, “Bu konuyu grup başkanvekilleriyle tekrar görüşeceğiz. Yapacağımız görüşmem neticesinde otomobilin yerine farklı bir araç alımı istenirse onu yapacağız. O da olmazsa aracı satıp belediyenin bütçesine aktaracağız” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Ihlamur Kafe’de düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Demirtaş, basın mensuplarının gündemi dair sorularını da cevapladı.



“Araç konusunu grup başkanvekilleriyle tekrar görüşeceğim”

Belediyeye temizlik hizmeti veren şirketin başkanlık makamı için teklif ettiği 2 milyon TL değerindeki Mercedes E 200 D marka 2021 model taşıtın şartsız bağış maddesi, Millet İttifakı'nda yer alan CHP'li üyeler ile Cumhur İttifakı’nda MHP ve AK Parti Gruplarından 23 meclis üyesinin oyuyla oy çokluğuyla reddedildi. Kahvaltı programında gelen bir soru üzerine konuyla ilgili konuşan Başkan Demirtaş, “Bir firmanın belediyemize makam aracı olarak kullanılmak üzere bir araba bağışı söz konusudur. Burada esas püf noktası, Türkiye’nin birçok belediyesinde benzer bağış şekilleri var. Büyükşehir’e bir kamyon bağışı yapıldı. Mecliste ben de ona ‘evet’ verdim. Burada kötü olan kısmı, bizi malzeme yapmalarıdır. Biz grup başkanvekilleriyle toplandık. Bana deselerdi ki ‘başkanım boş ver makam aracını. Madem adam bağış yapıyor. Kamyon alalım, greyder alalım.’ Biz de bunu durdururduk. ‘Makam aracı istemiyoruz. Madem bize bir şey yapacaksın. Otobüs istiyoruz, kamyon istiyoruz’ diyebilirdik. Şöyle bir durumla karşılaştım: Grup başkanlarını topladım. ‘Buna bir itirazı olan var mı?’ dedim. Aracın meclise gelme sebebini söyleyeyim. ‘Şartsız bağış’, yasa gereği belediye başkanının yetkisindedir. Lakin biz şartsız bağış uygundur dedik. Notere gidildi. Noter de ‘şartsız bağış da olsa bizi İçişleri Bakanlığı’na sorduk. Bakanlık bize meclis kararı gerekir’ diye cevap verdi. ‘İşte yazı, biz bunu tescil edemeyiz’ dediler. Bağışın kabul edilmesi başka, tescil edilmesi başka bir durum. Tescili sağlamak için meclise getirdik. Meclise gelince hepsi sorun oldu. Laf olsun diye karalama mantığıyla muhalefeti doğru bulmuyorum. Şimdi ne olacak? Grup başkanvekilleriyle konuşu tekrar görüşeceğiz. Yapacağımız görüşme neticesinde bunun yerine farklı bir araç alımı istenirse onu yapacağız. O da olmazsa aracı satıp belediyenin bütçesine aktaracağız” açıklamasında bulundu.



“Hayvanları toplayan bizim bölgeye bırakıyor”

Son günlerde İlkadım ilçesinde artışa geçen sokak hayvanlarının tehlike arz etmeye başladığını ifade eden Başkan Demirtaş, “Hayvanları tüm ilçelerden topluyorlar. Sağlık kontrollerinden geçirmek için bizim Kadamut bölgesinde olan hayvan barınmak merkezine getiriyorlar. Onun etrafında sağ sola salıyorlar. Bütün hayvanlar bizim bölgede. Bu manada gerçekten zor durumdayız. Yasal bir düzenleme getirildi. İlçelere küpe numarası verilmek suretiyle ilçe kendi sınırında halletmesi konusundadır. Hayvanlarla ilgili de bizim şuan da bir projemiz var. Bu hayvanların bakımı ile ilgili. Normalde yasa diyor ki; ‘Bu hayvanları kendi ortamına bırakın.’ Bırakacağız da, tam tersi oluyor. Bütün ilçelerden getirilen hayvanlar bizim ortama bırakılıyor. Biz çok zor durumda kalıyoruz. Vatandaşımızdan da şikâyet var. Farklı ilçelerden hayvanları arabaya dolduruyorlar, sordukları zaman da ‘ben bakım merkezlerine götürüyorum’ diyorlar. Dağın arasına bırakıp gidiyorlar. Şu anda çok tehlikeli bir boyut elde etmeye başladı. Kendi aralarında organize oluyorlar. 20’si bir araya geliyor. Bu insanlar ve diğer hayvanlar için de tehlike arz etmeye başlıyor. Kendi aralarında alan korumasına geçiyorlar” şeklinde konuştu.



“Kimsesizlere GPS takacağız”

Kahvaltıda 2022 yılında gerçekleştirecekleri projelerden bahseden Başkan Demirtaş, “Hasta Refakatçi Evi, yaşların mutlu vakit geçireceği Ata Ocağı, kimsesizlerin kalacağı Şefkat Evi, Kadın Sığınma Evi, Karasamsun mevkisinde 300 araçlık bir otopark, düğün salonu, sinema ve çocukların sosyal faaliyet geçirecekleri bir mekan, Derebahçe’de hem açık hem kapalı düğün salonu ve piknik alanı yapacağız. Şefkat Evi’nde kalacakları sürekli burada tutmayacağız. Yiyecek, içecek ve yatacaklar. Kollarına GPS takacağız. Uydu takip sistemi ile. Nerede oturup nerede bulunduysa onu oradan alarak tekrar getireceğiz. Öncelikli olarak onların topluma kazandırılması lazım ama çok kolay bir hadise değil” ifadelerini kullandı.



“Çöpe harcadığımız para 40 milyon TL”

İlkadım Belediyesinin çöpten gelirin 4 milyon TL fakat çöpe harcadıkları paranın 40 milyon TL olduğuna dikkat çeken Başkan Demirtaş şöyle devam etti: “Çöpten, çöp vergisi olarak vatandaştan topladığımız para 3 buçuk 4 milyon TL’dir. Belediye olarak çöpe harcadığımız para 40 milyon TL’dir. Tam 10 katı. Şimdi yeni bir yasal hazırlık yapıyorlar. Kirletenden para alalım. Atanlardan para alacak bir sistemi hayata geçirmemiz lazım. Ben 40 milyon TL harcayacağım, 3 buçuk milyon toplayacağım, sonra seni bu işi yap.”

Cenaze hizmetleriyle ilgili projelerinin Türkiye’de tuttuğunu ifade eden Demirtaş, “Vatandaşımız da bundan memnun. Cenaze olan yere çadır, çay, yemek gibi destek veriyoruz” diye konuştu.



“Ben işimi düzgün yapmanın derdindeyim”

“Yeniden başkan adayı olacak mısınız?” sorusuna ise Başkan Demirtaş, “Ben şuan da işimi düzgün yapmanın derdindeyim. Önce mevcut sorumluluğunu getireyim. Ondan sonra vicdanım rahat olursa, bu işi yapamadığım kanaati oluşursa hiçbir kuvvet beni aday yapamaz” cevabını verdi.



"2021 yılını teknik açıdan 45 milyon TL karla kapattık diyebiliriz"

Belediyenin mali tablosu ile ilgili bilgi veren Başkan Demirtaş şunları söyledi:

"Göreve başladığımızda 260 milyon TL olan borç stokunu şu anda 230 milyon TL civarına getirdik. Çalışanlarımızın maaşlarını da aksatmadık. Buna rağmen borç stokumuzu aşağı çektik. Bunun ne kadarı kamu alacağı derseniz; aşağı yukarı 170 milyon TL civarında vergi, sigortadan kaynaklı alacaklar var. 30 milyon TL de bizim Gazi İmar İnşaat Şirketi’nin alacağı var. Şu anda piyasa alacağımız ise 2025 milyon TL civarında bir rakam ki, bizim gibi büyük bir belediye için büyük bir rakam değil. 3 yılda rüyalarımıza girdi, çok zor günler geçirdik ama şükürler olsun bugünümüze. Şu anda belediyemiz normal yürüyebilecek kapasiteye ulaşmış oldu. Belediyemizin gerçekleşen 2021 yılı geliri 226 milyon TL, gideri 180 milyon TL oldu. 2021 yılı içerisinde 170 milyon TL ödeme yaptık. 2021 yılından 2022 yılına devreden vatandaş üzerinde olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, altyapı giderleri vs. bundan doğan 2022 yılına devreden alacağımız da 76 milyon TL. Yani şöyle kabaca biz 2021 yılını 226 milyon TL gelir topladığımız halde 180 milyon TL harcama yaparak teknik açıdan baktığımızda 45 milyon TL karla kapattık diyebiliriz. Biliyorsunuz ülkede en büyük sorun denk bütçe sağlamak. Yani bütçeyi koyuyorsunuz 300 diyorsunuz mesela ama harcamanız 350 olduğu zaman 50 lira açık veriyorsunuz. Bu da ilave borçlanmaları getiriyor. Şu anda 2021 yılı sonu itibarıyla belediyemizin, borçlanma yükünü indiren hatta geçmiş borçlara da ödeme imkanı sağlayan bir bütçesi var. Bu hizmet götürmek için çok önemli bir kar. Önümüzdeki 2 yılımızı biz zaten atak ve hizmet yılı olarak görüyoruz."

Başkan Demirtaş, kahvaltının ardından basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çektirdi.

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