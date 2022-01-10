'Kavak S Tipi Kapalı Cezaevi’nin yapımı tamamlandı

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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Samsun’un Kavak ilçesinde, ‘S Tipi Kapalı Cezaevi’nin inşaatı tamamlandı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Cumhuriyet Başsavcısı M. Sabri Kılıç ile birlikte, yapımı tamamlanan Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve lojmanlarında incelemelerde bulundu. Vali Dağlı ve Başsavcısı Kılıç, cezaevinde devam eden düzenlemelerin son durumu hakkında bilgi aldı ve yapılması planlanan anaokulu için yer tespitinde bulundu.

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