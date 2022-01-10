Komşunun samanlığını tamir ederken düşen şahıs hayatını kaybetti

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Sinop'ta komşusunun samanlığının tamirine yardım ederken birinci kattan düşen bir kişi Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Ayancık ilçesinde 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşusunun samanlığının tamirine yardım ederken birinci kattan düşen Selahattin Demirel (52) ağır yaralandı. Ayancık Devlet Hastanesine kaldırılan Demirel ilk müdahalesinin ardından Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Selahattin Demirel, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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