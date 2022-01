Başkan Sandıkçı: “Personel eğitimini önemsiyoruz”

Hizmet içi eğitim programlarının önemine değinen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Vatandaşımızın daha nitelikli hizmet alabilmesi adına personelimize gerekli tüm eğitimleri veriyoruz” dedi.

Samsun Canik Belediyesi, personeline yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim programlarına devam ediyor. Canik Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu haftaki eğitim programında, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan çalışanlarına iki farklı konuda seminer verildi. Seminerde yer alan “Türkçe’nin Etkin ve İşlek Kullanımı” konulu eğitimi Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Çelik, “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar” konulu eğitimi ise SAMÜ Yazı İşleri Şube Müdürü Cihan Erdemir verdi. Hizmet içi eğitim programlarını önemsediklerini dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşın daha kaliteli hizmet alabilmesi adına her personele kendi alanıyla ilgili bütün eğitimleri eksiksiz vermeye çalıştıklarını söyledi.



“Çözüm odaklı hizmet veriyoruz”

Belediyelerin asli görevinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu vurgulayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Belediyeler vatandaşın devletten doğrudan hizmet alabildikleri kurumlardır. Onlara hizmet sunan personelimizin donanımlı olması ve çözüm odaklı yaklaşım sergilemesi vatandaşlarımızın taleplerinin kısa sürede karşılanmasına katkı sağlayacaktır. Her zaman bir çözüm yolu vardır. Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretebilmek adına personelimize farklı alanlarda eğitim vererek kendilerini yenileme imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda çalışanlarımızın kariyerine de katkı sağlamış oluyoruz” diye konuştu.



“Dile verilen zararlar toplumsal değerler adına ağır sonuçlar doğurur”

Seminerde “Türkçe’nin Etkin ve İşlek Kullanımı” konulu eğitim veren Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Çelik, Türkçe’nin konuşma dilinde ve yazı dilinde doğru kullanılmasının önemine değindi. Dilin toplumu var eden en önemli unsurların başında geldiğini aktaran Dr. Neslihan Çelik, yanlış kullanılması durumunda toplumsal değerler adına büyük tahribatlara yol açabileceğini ifade etti. Dr. Çelik, “Türkçe, yanlış kullanımlarla zarar görmemesi gereken oldukça zengin bir dil. Dile verilen zararın ise toplumsal değerler adına ağır sonuçlar doğuracağı ve bu sonuçların bedelinin tüm toplum tarafından ödeneceği tartışılmaz bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

Her iki eğitimin de çok verimli geçtiğini ifade eden Canik Belediyesi çalışanları, kendilerine sunulan bu tür programlarla kariyerlerine büyük katkı sağlayan Başkan İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür ettiklerini belirtti.

