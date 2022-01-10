Atakum'dan yangın mağduru aileye yardım eli

Atakum Belediyesi Kabadüz Mahallesi’nde meydana gelen yangında evi ve eşyaları kullanılamaz hale gelen aileye ev eşyası desteğinde bulundu. Belediyenin çimento ve tuğla katkısıyla yeniden inşa edilen ev için oturma grubundan buzdolabına birçok ev eşyası aileye teslim edildi.

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi tarafından Kabadüz Mahallesi’nde meydana gelen yangında evi ve eşyaları büyük hasar gören aile için yoğun bir çalışma başlatıldı. Mahallede bulunan müstakil bir evde elektrik kontağından meydana gelen arıza nedeniyle çıkan yangın sonrası yapı kullanılamaz hale gelmişti.



Özenle yerleştirildi

Belediyenin çimento, tuğla desteğiyle ev yeniden inşa edildi. Belediyenin Paylaşım Merkezi (PAYMER) ekibinin çalışmaları ve hayırsever yurttaşların desteğiyle birçok ev eşyası aile için bir araya getirildi; ardından eve ulaştırılmak üzere belediye araçlarına yüklendi. Oturma grubu, TV ünitesi, çocuk odası, buzdolabı, çamaşır makinesi, ankastre fırın, mutfak gereçleri, halı, perde gibi bir evin temel gereksinimi olan çok sayıda eşya belediye görevlileri tarafından evin odalarına özenle yerleştirildi. Belediyenin elini omuzlarında hissettiklerini belirten yurttaşlar, ‘’Kötü anıları geride bıraktık. Yeni yıla umut dolu bir başlangıç oldu. Desteğinden dolayı belediyemize ve Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci’ye teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.

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