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OMÜ’nün “İklim için İş Birliği ve Yeşil Mutabakat Çalıştayı” çıktıları raporlaştırıldı

İHA

OMÜ’nün “İklim için İş Birliği ve Yeşil Mutabakat Çalıştayı” çıktıları raporlaştırıldı

İklim ve çevreye dair problemlerle etkin mücadele etme ve bu zorluklara yönelik çözümler üretmek amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezince (ÇEVSAM) organize edilen ve 2 gün süren “İklim için İş Birliği ve Yeşil Mutabakat Çalıştayı”, ikinci günkü oturumlarla noktalanırken risklere karşı kalıcı ve sürdürülebilir çözüm önerilerini kapsayan çıktılar raporlaştırıldı.

Çalıştayın son gününde yapılan oturumlara; Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tülümen, akademisyenler, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

“Yeşil ve döngüsel ekonomi aslında bir kazankazan modeli”
Çalıştayın ikinci günü, OMÜ ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı’nın açılış konuşması ve ‘‘Yeşil ve Döngüsel Ekonomi’’ konulu sunumu ile başladı. Konuşmasında atıkları değerli ve geri dönüştürülen kaynak olarak kullanan yeşil ve döngüsel ekonominin aslında bir kazankazan modeli olduğunu vurgulayan ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Ardalı “Bu modelin ilkelerini içselleştirmemiz ve yaşam biçimi hâline getirmeliyiz zira atıkları atma konforumuz ve lüksümüz yok. Yaşadığımız yüzyıldaki afetler, çevre sorunları, kuraklıklar, anormal iklim değişiklikleri en büyük küresel riskler olarak karşımızda duruyor. Bizler de düzenlediğimiz bu çalıştayla maruz kaldığımız tehlikeleri bütün boyutlarıyla analiz edip bu yöndeki alınması gereken önlemler ile çözüm yolları ve iyi uygulama örneklerini değerlendirdik” dedi.

Çalıştay, çok yönlü oturumlarla devam etti
Çalıştayın ikinci günündeki birinci oturum; Doç. Dr. Meral Demirtaş’ın ‘‘İklim Değişikliği ile Mücadele’’, Prof. Dr. Cevdet Yılmaz’ın ‘‘Doğal Afetler Sonucu Ortaya Çıkan Zararların Katlanarak Artmasında İnsanların İçinde Yaşadıkları Coğrafyadan Habersiz Olmalarının Rolü ve Önemi’’, Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci’nin ‘‘Sıfır Atık ve ÜniversiteKent İş Birliği Uygulamaları’’, Prof. Dr. Okan Tarık Komesli’nin ‘‘İklim Değişikliği Uyum Süreci ve Avrupa Yeşil Mutabakatı Kapsamında Türkiye’’ ve Prof. Dr. Şule Orman’ın ‘‘Sürdürülebilir Tarım’’ konulu sunumlarıyla zenginleşti. Öte yandan OMÜ Vakfı Kolejinin minik öğrencileri tarafından hazırlanan iklim değişikliği temalı gösteri ise çalıştaya renk kattı.
Çalıştayın ikinci oturumu; Türkiye Bilişim Derneğinden Dr. Aydın Kolat’ın ‘‘Avrupa Yeşil Mutabakat Türkiye’de Yansımaları’’, Prof. Dr. Feryal Akbal’ın ‘‘İklim Değişikliğinin Etkileri’’, Samsun Büyükşehir Belediyesinden Kadir Gürkan’ın ‘‘Akıllı Ulaşım’’ sunumları ile Türkiye’de çevre koruma farkındalığı faaliyetlerinde etkin olan stilist Elif Kılıç’ın atıklardan tasarladığı kıyafetlerle oluşturduğu farkındalık çalışması sunumu ile tamamlandı.
İkinci oturumun ardından ise akademisyenler, paydaşlar ve öğrencilerden oluşan 8 ayrı çalışma grubu oluşturuldu. Bu gruplardan 7’sinde beyin fırtınası yoluyla “Sınırda Karbon Düzenlemeleri”, “Yeşil ve Döngüsel Ekonomi”, “Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı”, “Sürdürülebilir Tarım”, “Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım”, “İklim Değişikliği ile Mücadele”, “Avrupa Yeşil Mutabakatı Bilgilendirme ve Bilinçlendirme FaaliyetleriYeşil Girişim” başlıkları ele alınırken, diğer grup “İklim Değişikliği Farkındalığı”na dair öğrenci çalıştayını gerçekleştirdi.

Farklı kurumlar çalıştaya katkı sundu
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Samsun Çevre, Şehircilik ve iklim Değişimi İl Müdürlüğü, Türkiye Bilişim Derneği, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından da katılımcılar, akademisyenler ve öğrenciler de çalıştaya katkı sundu.

Tüm çalıştay gruplarından elde edilen çıktılar ve çözüm önerileri çalıştay sonunda grup sözcüleri tarafından katılımcılara sunuldu. Çalıştayın kapanış konuşmasında ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, “İklim için İşbirliği ve Yeşil Mutabakat Çalıştayı”na emek veren herkese şükranlarını iletti.

“Çalıştay çıktılarından hareketle uygulamaların hayata geçirilmesinde ivme kazanmamız gerekiyor”
Konuşmasında Samsun’da başlatılan bu hareketin tüm Türkiye’de yayılması gerektiğinin altını çizen ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Ardalı “Çevrenin restorasyonu ile iklim değişimi farkındalığı oluşturulması ve iklim değişikliğine uyum için acil eylem planlarının oluşturulması aciliyet arz ediyor. Eğer bu şekilde tüketmeye devam edip alışkanlıklarımızı değiştirmezsek yarın yiyecek gıda, içecek su, soluyacak hava yani yaşayacak bir dünya kalmayacak. Ayrıca bu hususlar multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalı. Zaten çalıştayımıza her bilim dalından katkılar oldu. Çalıştay çıktılarını kitapçık olarak yayımlayarak diğer paydaşlarla paylaşacağız. Tüm paydaşlar ve üniversiteler; iş ve güç birliğiyle bu konularda devamlılığının sağlanmasına katkıda bulunmalı. Çalıştay çıktılarından hareketle uygulamaların hayata geçirilmesinde ivme kazanmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Çalıştaya bilgi ve birikimleriyle katkıda bulunup emek veren katılımcılara OMÜ aromatik bahçelerinden hazırlanan hediyeler takdim edildi.
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKM) 6 Ocak 2021 Perşembe günü başlayan “İklim için İş Birliği ve Yeşil Mutabakat Çalıştayı”nın açılış törenine; AK Parti Çevre ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Prof. Dr. Cengiz Batuk, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, AK Parti İl Başkanı Avukat Ersan Aksu, ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, akademisyenler, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katılmıştı.

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