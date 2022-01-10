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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: “Denize bir damla dahi arıtılmamış atık su verilmeyecek”

İHA

Başkan Demir: “Denize bir damla dahi arıtılmamış atık su verilmeyecek”

– Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun’un yaklaşık 50 yıllık atık su arıtmasını temin etmiş olacağız. Yapılacak tesislerimizle sahiller ve denize herhangi bir şekilde bir damla dahi arıtılmamış atık su verilmeyecek şekle getiriyoruz inşallah” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı 1. Oturumu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Başkan Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündemde yer alan 53 gündem maddesi ve 1 gündem dışı madde daha kapsamlı incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edilirken, gündemdeki 2 madde görüşülerek karara bağlandı.
Gündem öncesi Başkan Mustafa Demir ve partilerin grup başkanvekilleri ‘10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutlamak, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere rahmet yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletmek adına açıklamalar yaptı.

“Alparslan Türkeş’i şanıyla yaşatacak bir bulvara ismini veririz inşallah”
İYİ Parti Grup Başkanvekili Alper Aydemir’in, Atakum’daki Alparslan Bulvarı’nın isminin Alparslan Türkeş Bulvarı olarak değiştirilmesi teklifi de mecliste görüşüldü. Başkan Mustafa Demir konu hakkında, “Mevcut isimleri değiştirmek yerine yeni yerlere verilebilecek bir tek merhum Alparslan Türkeş değil birçok isim konusunda topyekun bir çalışma yapmayı planlıyoruz” dedi. Aydemir de verdiği teklifi, “Alparslan’ın önüne veya arkasına hangi Alparslan’ı temsil ettiğini ekleyebilirsek cadde daha önemli olur. Alparslan Türkeş olmasını da teklif ediyoruz” diye açıkladı. Başkan Demir ise buna yanıt olarak, “Muhtemelen Sultan Alparslan ismi olarak düşünüldü. Onu değiştirmekten ziyade merhum Alparslan Türkeş’i şanıyla yaşatacak bir bulvara isimlerini veririz inşallah. Özellikle değiştirilmesi gereken verilmiş isimler de var. Bir çalışma yapıyoruz meclisimizde oy birliğiyle bu çalışmayı tamamlarız” açıklamasında bulundu. Teklifin gündeme alınması yapılan oylama ile kabul edilmedi.
Kent Yönetim Sistemi ve İlçe Terminal Binası inşaatı hakkındaki yürütmeyi durdurma kararlarına ilişkin gelen soru önergesini yanıtlayan Başkan Demir, “Kesinlikle yargı kararlarına uyulmaması söz konusu değil. Süreci hukuk müşavirliğimiz, idari yetkililerimiz bütün süreci yargı kararlarına uyum çerçevesinde yürütmektedir. Süreçle ilgili ilave söylenebilecek olan bir şey yok” şeklinde konuştu.
Demir, Turgut Özal Caddesi Bulvar Yolu çalışması hakkında gelen soru önergesine ise, “İncesu, Altınkum, Çatalçam ve Dereköy bölgesinde altyapı çalışmalarını bu sene bitiriyoruz inşallah. Fakat Turgut Özal Bulvarı’yla ilgili bir kısım kısmını sathi kaplama olarak açtık. Diğer alanlarda çalışma bittiğinde o bölgede bütün Büyükşehir’e ait olan üst yapıyı da inşallah 20222023 yılında tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.
Planlanan Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi ilgili konuşan Başkan Demir, “Meydanda ilave bir kapsamlı düzenlemeye gidiyoruz. Cumhuriyet Meydanı’yla ilgili çok güzel, nitelikli bir proje hazırlıyoruz. Samsun’u marka ve değerine çok ciddi ilave marka değeri katacak bir Cumhuriyet Meydanı’na kavuşturacağız” sözlerine yer verdi.
Başkan Demir, atık su arıtması ile ilgili planlarını ise şöyle anlattı:
“Bir tane ileri biyolojik arıtma tesisimiz Organize Sanayi’de olacak. İlkadım ve Tekkeköy bölgesinin atık suyu oradan arıtılarak denize gönderilecek. Atakum bölgesinin bütün yeni yapılan imar planıyla ilgili atık su arıtmaları, Atakum’da yapacak olduğumuz ileri biyolojik artıma tesisimizde arıtılarak denize derin deşarjı yapılacak. İncesu, Altınkum, Çatalçam, Taflan bölgesinin de atık su arıtması 19 Mayıs’ta dahil yine 19 Mayıs sınırları içerisinde yapılacak olan ileri biyolojik arıtma tesisinde arıtılarak derin deniz deşarjıyla birlikte sağlanmış olacak. Sanıyorum bunları tamamladığımızda Samsun’un yaklaşık 50 yıllık atık su arıtmasını temin etmiş olacağız. Dolayısıyla sahillerinde denizine herhangi bir şekilde arıtılmamış atıksı bir damla dahi verilmeyecek şekle getiriyoruz inşallah.”
Demir, yapılacak otoparklarla ilgili ise, “Çiftliğin altında ve üstünde kamulaştırma son aşamaya geldi. Canik’te de kamulaştırma süreci devam ediyor. Orayı da tamamladığımızda Samsun’un hem trafik problemine hem otopark problemine hem yeni kent vizyonumuza doğru ciddi emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.
Başkan Mustafa Demir ayrıca Atakum’a kütüphane projesine de değinerek, “Atakum’a yapacak olduğumuz kütüphanenin bütün projeleri, uygulama projeleri bitti. Şu anda ihale sürecindeyiz. Yalı Kafe’yle ilgili de çok özel güzel bir projenin de ihale sürecindeyiz” bilgilerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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