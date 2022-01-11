Topaloğlu: “Çocuklar bizim geleceğimiz” OMÜ’lü öğrencilerden anlamlı etkinlik

“Dünya İçin Mutluluk, Mutluluk İçin Çocuk” sloganıyla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğrencileri, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nun katkılarıyla ilçede bulunan Sevgi Evleri Sitesindeki çocuklarla bir araya geldi.

İlk olarak 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nu makamında ziyaret eden İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğrencileri ardından Başkan Topaloğlu ile birlikte ilçede bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri Sitesini ziyaret etti.

19 Mayıs Belediyesinin katkılarıyla Sevgi Evleri Sitesinde kalan çocuklara kitap, kırtasiye malzemeleri, oyuncak, boyama setleri hediye ettikten sonra tişört boyama etkinliği gerçekleştirildi.



“Çocuklar bizim geleceğimiz”

Başkan Topaloğlu etkinlikte, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olması nedeniyle öğrencilerin gününü kutlayarak, “Siz öğrenci arkadaşlarımızın bu özel günde bu etkinliği yapmış olması da ayrıca mutluluk verici, sizin aracılığınızla diğer gazetecilik bölümü arkadaşlarınızın da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” diyerek tebriklerini iletti.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Böyle bir etkinliğe imza atmanız bizleri mutlu etti. Burada bulunan çocuklarımız bütün çocuklar gibi bizim geleceğimiz, onları topluma kazandırdığımız ölçüde bu ülke daha iyi yerlere gelecek. Bu etkinlik çocukları çok mutlu etti. Bizler sadece burada kalan çocuklarımıza değil bütün çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Etkinliğe katılan, destek veren bütün arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kurum yetkilileri ve çocuklar tarafından sevgiyle karşılanan öğrenciler, “Mutluluk verici bir etkinlik, bu etkinliği gerçekleştirmemize vesile olan hocamıza ve kurum yetkililerine, aynı zamanda katkılarını eksik etmeyen 19 Mayıs Belediyesine ve Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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