Bireysel sulama sistemi desteği için son başvuru tarihi 28 Şubat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bireysel sulama sistemi desteği için son başvuru tarihi 28 Şubat

İHA

Bireysel sulama sistemi desteği için son başvuru tarihi 28 Şubat

Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hakkında tebliğe göre vatandaşlar başvurularını 10 Ocak 28 Şubat arasında yapabilecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre yapılacak başvurularda; 2022 yılı uygulaması başvuruları 10 Ocak 28 Şubat 2022 tarihleri arasında ve başvuru sahiplerince tek proje dosyası olarak bulunulan şehrin İl Müdürlüklerine elden yapılacak. Program; tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, lineer sistem, center pivot sulama sistem kurulması, tamburlu sistem yağmurlama sulama sistemi kurulması ve güneş enerjili sulama sistemi kurulması konularını kapsayacak.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır. Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV haricindeki yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon TL'yi geçemez. Mal alım bedellerinin bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Hibeye esas proje tutarının yüzde 1’ini aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri de hibe desteği kapsamındadır. Daha detaylı bilgi için çiftçilerimiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bağlı Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğüne başvurabilirler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Ünal: “Gıda, günümüzde stratejik önemi en fazla olan unsur haline geldi”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Gıda, günümüzde stratejik önemi en ...
İHA’ların bitki koruma uygulamalarında kullanılması
YEREL HABERLER İHA’ların bitki koruma uygulamalarında kullanılması
Samsun emniyeti uyardı: Şok trafik denetimleri sürecek
YEREL HABERLER Samsun emniyeti uyardı: Şok trafik denetimleri ...
Topaloğlu: “Çocuklar bizim geleceğimiz” OMÜ’lü öğrencilerden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Topaloğlu: “Çocuklar bizim geleceğimiz” OMÜ’lü ...
Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biri olacak 515 bin kitap kapasitesi ile ülkenin en büyüklerinden birisi Samsun’da faaliyete geçecek
YEREL HABERLER Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ...
Başkan Demir: “Denize bir damla dahi arıtılmamış atık su verilmeyecek”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Denize bir damla dahi arıtılmamış atık ...
OMÜ’nün “İklim için İş Birliği ve Yeşil Mutabakat Çalıştayı” çıktıları raporlaştırıldı
YEREL HABERLER OMÜ’nün “İklim için İş Birliği ve Yeşil Mutabakat ...
Bafra OSB'de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı
YEREL HABERLER Bafra OSB'de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu ...
Ay, Satürn ve Jüpiter’i teleskopla gözlemlediler OMÜ Gözlemevi’nde gökyüzü gözlem etkinliği
YEREL HABERLER Ay, Satürn ve Jüpiter’i teleskopla gözlemlediler OMÜ ...
Atakum'dan yangın mağduru aileye yardım eli
YEREL HABERLER Atakum'dan yangın mağduru aileye yardım eli
Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Muhittin Böcek: “Samsun'a gelince askerlik anılarım canlandı”
YEREL HABERLER Muhittin Böcek: “Samsun'a gelince askerlik anılarım ...
Başkan Sandıkçı: “Personel eğitimini önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Personel eğitimini önemsiyoruz”
Komşunun samanlığını tamir ederken düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Komşunun samanlığını tamir ederken düşen şahıs ...
Beyin kanamasından hayatını kaybeden hastane çalışanı için tören
YEREL HABERLER Beyin kanamasından hayatını kaybeden hastane çalışanı ...
Keserli saldırıda ağır yaralandı
YEREL HABERLER Keserli saldırıda ağır yaralandı
Gençlik Çalıştaylarının startı verildi
YEREL HABERLER Gençlik Çalıştaylarının startı verildi
'Kavak S Tipi Kapalı Cezaevi’nin yapımı tamamlandı
YEREL HABERLER 'Kavak S Tipi Kapalı Cezaevi’nin yapımı tamamlandı
Başkan Demirtaş'tan 'makam aracı' açıklaması: “Grup başkanvekilleriyle tekrar görüşeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş'tan 'makam aracı' açıklaması: “Grup ...
Samsun Havalimanı'nda 2021'de yolcu sayısı yüzde 32 arttı Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı 2021 yılında 1 milyon 142 bin yolcuya hizmet verdi
YEREL HABERLER Samsun Havalimanı'nda 2021'de yolcu sayısı yüzde 32 ...
Amatör maçta futbolcu ve teknik heyete saldırı
YEREL HABERLER Amatör maçta futbolcu ve teknik heyete saldırı
Uzmanından 'depresyon' uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanından 'depresyon' uyarısı
Samsun Çarşamba Ovası denize çıkış yapıları işinin yüzde 60'ı tamamlandı
YEREL HABERLER Samsun Çarşamba Ovası denize çıkış yapıları işinin ...
19 Mayıs ilçesinde kapalı tenis kortu için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER 19 Mayıs ilçesinde kapalı tenis kortu için çalışmalar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.