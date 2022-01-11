Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Samsun’da enerji ve nakil hatlarından kablo hırsızlığı faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca Salıpazarı ilçesinde “enerji ve nakil hatlarından kablo hırsızlığı” faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Konu hakkında Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“8 Ocak’ta fiziki takibe alınan araçta adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada araç içerisinde; 70 metre kablo, 1 adet kamu kurumlarınca kullanılan tabela, 1 adet kamu kurumlarınca kullanılan personel yeleği ve baret ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.”

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