Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 13 bin 328 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde dün akşam çok sayıda adreste ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 13 bin 328 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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