Samsun'da modern konutlar yükseliyor, yeni mahalleler oluşuyor

Kentsel dönüşüm projeleriyle değişen ve gelişen Samsun’da, rezerv konut inşaatları hızla devam ediyor. İnşaatların yüzde 50 seviyesine ulaştığı kentte dönüşüme ihtiyaç duyulan mahalleler yenileniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile şehrimizi modernize ediyor, sağlam ve dayanıklı yapılar inşa ediyoruz” dedi.

Ulaşımdan altyapı yatırımlarına, akıllı şehir uygulamalarından turizme kadar çok sayıda yatırım projesini hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, gelecek projeksiyonu kapsamında şehrin dizaynını kolaylaştıracak dönüşüm projelerine büyük önem veriyor. Modern ve planlı kentleşme ile Samsun’u bölgenin markası haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan mahallelerde mevcut konut ve ticari yapı stokları ile hak sahiplerini belirliyor.

Mahallelerde kentsel dönüşümü hızlandıracak Samsun Büyükşehir Belediyesi, bunun için Canik ve İlkadım ilçelerinde yapımı süren planlı, estetik ve depreme dayanıklı yeni rezerv konut inşaatlarının tamamlanmasını bekliyor. Canik ilçesi Yeni Mahalle’de lastik fabrikalarının ve hurdacıların kalkmasıyla boşalan 77 dönümlük alanda 45 blok, 698 bağımsız bölüm, 2 otopark ve 1 cami yapımını kapsayan proje inşaatının yüzde 50’si tamamlandı. Soğuksu Mahallesi’nde 17.5 hektarlık alan içinde kentsel dönüşüme giren 727 binadaki mülkiyet sahiplerine teklif edilecek rezerv konutlar, gelecek yıl bitirilecek.



Konutlar hızla yükseliyor

İlkadım ilçesi Saitbey, Ulugazi ve Kökçüoğlu mahallerinin kentsel dönüşümüne yönelik Kıran Mahallesi’ndeki rezerv konutlar da hızla yükseliyor. Söz konusu mahallelerdeki gayrimenkulleri karşılığında hak sahiplerine önerilecek 2. etap 1. bölgedeki 694 konut ve 9 dükkan inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 55’i geçti. 2. etap 2. bölgedeki 710 Konut, 28 dükkan inşaatında ise çalışmalar yüzde 34 seviyesine ulaştı. Toplamda depreme dayanıklı 1404 konut ve 37 iş yeri ile 3 metrekare büyüklüğündeki caminin yapımı eş zamanlı olarak 2023 yılında tamamlanacak.



Samsun geleceğe hazırlanıyor

İnşaat çalışmaları sürerken TOKİ, Saitbey, Ulugazi ve Kökçüoğlu mahallerinde kentsel dönüşüm kapsamında bulunan 2 bin 406’sı yapı, 7 bin 523’ü mesken, 500’ü işyeri ve 96’sı depo gibi bağımsız olmak üzere toplamda 10 bin 525 gayrimenkulü kıymetlendiriyor. Ayrıca halk sahiplerine ilişkin verileri güncelliyor. Aynı çalışmayı Soğuksu Mahallesi’nde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli şekilde Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri yürütüyor. Rezerv konut inşaatlarının tamamlanmasıyla TOKİ ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, 4 mahallede hak sahipleriyle bir araya gelecek. Mülkiyetleri karşılığında rezerv konutların kabul edilmesi halinde hak sahipleri yeni dairelerine yerleşecek. Ardından da binaların yıkımı başlayacak.



İlçelere farklı ve yeni bir vizyon geliyor

Plansız yapılaşma nedeniyle şehir merkezinin önemli kısmının kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Samsun’da da plansız yapılaşma sorunu var. Canik ve İlkadım ilçelerimizde ruhsatsız ve plansız yapı sayısı çok fazla. Bu nedenle devasa bir problemle karşı karşıyayız. Sadece İlkadım’da 11 mahallemiz kentsel dönüşüm kapsamında. Bu sorunu çözebilmemiz için de depreme dayanıklı ve modern inşa edilmiş büyük rezerv konut stoğumuzun olması gerekiyor. Kıran ve Yeni Mahalle’deki konut projelerini bu yüzden başlattık. İnşaatları aksama yaşanmadan devam ediyor. İnşallah gelecek yıl tamamlanacak. Akabinde hiç vakit kaybetmeden hak sahipleriyle buluşacağız. Kendilerine de gayrimenkullerine karşılık bu rezerv konutları teklif edeceğiz. Bu projeler, ilçelerimize yeni ve farklı bir vizyon katacak” diye konuştu.



Bakanlık ve TOKİ iş birliği ile en iyi şehir olacağız

Samsun’da tarihi bir dönem yaşandığının altını çizen Başkan Demir, “Şu an tarihi bir dönem yaşıyoruz. Bu nedenle de büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile şehrimizi modernize ediyor, sağlam ve dayanıklı yapılar inşa ediyoruz. Milletimizden aldığımız güçle insanımızın daha mutlu olması, çocukların daha güzel yarınlarda büyümesi için çalışıyoruz. Yapılaşma ve planlama anlamında en iyi şehirlerden biri haline geleceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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