Meslek lisesi internet radyosu açtı

– Samsun’da Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) uygulama radyosu açılışı yaptı.

Okul imkanlarıyla kurulan radyonun açılışına İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yalçın Alpaydın ve Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır katıldı. Piri Reis MTAL Okul Müdürü Taner Alp, Alpaydın ve Çakır’a öğrencilerin çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdirdi. Ardından radyonun yayın odasına gidilerek kurdele kesimi yapıldı.

Piri Radyo, Yalçın Alpaydın ve Cumhur Kocaoğlu’nun yaptığı radyo programıyla yayın hayatına başladı. Radyonun yayınlarını internet üzerinden yapacağı ve okulun ilgili bölümlerindeki öğrenciler için uygulama yapma imkanı sağlayacağı öğrenildi.

Yapılan açılışa öğrenciler ve basın mensupları da katıldı.

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