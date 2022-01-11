Festivalde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi

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Emre ŞAHİNOL/YAKAKENT(Samsun), (DHA) SAMSUN´un Yakakent ilçesindeki `Hamsi Festivali´nde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi.

Yakakent Belediyesi'nce Cumhuriyet Meydanı´nda düzenlenen `Hamsi Festivali´nde renkli görüntüler yaşandı. Festivalde 2 ton hamsi alanda kurulan mangallarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi. Horonların oynandığı alanda aşısız vatandaşlara Covid-19 aşısı da yapıldı.

Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, "İnşallah seneye hamsiden sonra da patentini aldığımız mantıyı da programımıza dahil ederek bu programı daha geniş kapsamda yapmayı hedefliyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Samsun Emre ŞAHİNOL

2022-01-11 17:39:38



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