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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kreş ve okul çocuklarında gribe dikkat

İHA

Kreş ve okul çocuklarında gribe dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, influenzanın ‘grip’ olarak da bilinen akut viral bir enfeksiyon olduğunu söyleyerek, “Kreş çocukları, okul çocukları hastalığın daha sık görüldüğü yaş gruplarıdır” dedi.
Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, son dönemde çok sık karşılaşılan ve Kovid19 belirtileriyle karıştırılabilen influenza hakkında bilgi verdi. Yeşim Çınar Yakar, “23 gün süren düşmeyen 3940 dereceyi bulan ateş, yaygın kas ağrıları, halsizlik, öksürük, kusma, burun akıntısı, ses kısıklığı ve karın ağrısı ile karakterizedir. Etkeni ‘influenza virüs’ olarak bilinen bir viral enfeksiyondur” diye konuştu.

“El yıkama korunma yöntemidir”
Uzm. Dr. Yakar, “Kreş çocukları, okul çocukları hastalığın daha sık görüldüğü yaş gruplarıdır. Bulaşma solunum yolundan damlacık yolu ile olmaktadır. Eller bulaşmada önemlidir. Bu nedenle el yıkama önemli bir korunma yöntemidir. Tanısı klinik bulgular ve burun sürüntüsünden yapılacak basit bir test ile konulabilir. Hastalık 710 gün kadar devam eder, öksürük genelde ilerleyen günlerde başlar 12 hafta sürebilir” şeklinde konuştu.
Tedavi sürecine dair bilgi veren Yakar, “Antiviral ilaçların kullanılmasının yanında; ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar, burun akıntısı ve tıkanıklığı için sık burun temizliği, yatak istirahati, bol sıvı alınması, hasta odasının sık sık havalandırılması grip tedavisinin temel taşlarıdır. Özellikle bebek ve çocuklarda oda ısının 2223 derecede oda neminin de yüzde 5060 oranında tutulması burun mukozasının kurumasını ve tıkanıklığın artmasını önleyecektir. Özellikle bu dönemde proteinden zengin gıdalar ve C vitaminden zengin narenciyelerin tüketilmesi önerilmektedir” ifadelerini kullandı.

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