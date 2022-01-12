Meteorolojiden sağanak, kar ve fırtına uyarısı

– Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı ve Orta Karadeniz’de sağanak, kar ve fırtına uyarısında bulundu.

Soğuk hava dalgasının etkisine giren Türkiye’de kış, Karadeniz’de de yüzünü göstermeye başladı. Hava sıcaklıkları geçen haftaya göre 11 derece birden düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge için çok kuvvetli kar yağışı ve fırtına uyarısı yaptı.



Kuvvetli yağış uyarısı

Hava tahmin merkezinden yapılan uyarılar kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verdiği bilgilendirmede, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde halen devam eden yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli (2150 kg/m2), iç kesimlerde yer yer kuvvetli kar (1020 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kıyılarda kuvvetli rüzgar ve kuvvetli kar yağışına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



Karadeniz’in doğusuna fırtına uyarısı

Fırtına hakkında yapılan uyarılarda ise şu ifadelere yer verildi:

“Doğu Karadeniz’in doğusunda rüzgarın bugün 12 Ocak Çarşamba akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (7590 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir.”

Öte yandan Samsun’da hava sıcaklıklarının Perşembe günü 4 dereceye düşmesi bekleniyor.

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