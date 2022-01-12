Jandarma Genel Komutanı Samsun'da Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç'ı ziyaret etti

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberinde Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel ve Samsun il Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ile birlikte bugün Samsun Adliyesinde Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç'ı ziyaret etti. Orgeneral Çetin, Adliye Şeref Defteri'ni imzaladı. Başsavcı Kılıç ile bir süre görüşen Orgeneral Çetin, ziyaretin anısına birbirlerine karşılıklı hediye takdim ettiler.

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