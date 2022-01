Öğrencilerle “Eren” filmini izleyen Sandıkçı’dan “birlik” mesajı

Öğrencilerle birlikte ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filmini izleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerle birlikte ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filmini izledi. Filmi güzel ve etkileyici bulduğunu söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, böylesine güzel bir filmi öğrencilerle birlikte izlemekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. “Perdeye yansıtılan gerçek bir olayı hep birlikte izledik” diyen Başkan Sandıkçı; doğusu batısı, kuzeyi güneyi ile ülkemizin her yerinde halkımızın asırlardır kardeşçe yaşadığını belirtti.



Sandıkçı, gençlere verdiği sözü tuttu

Geçtiğimiz hafta “Başkana SoruYorum” adlı programda 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, gençleri “KESİŞME: İyi Ki Varsın Eren” filmine götürme sözü vermişti. Okul idareci ve öğretmenleri eşliğinde tüm öğrencileri sinemaya götüren Başkan İbrahim Sandıkçı gençlere verdiği film sözünü yerine getirdi. Gençlere yönelik proje ve etkinliklere büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Sandıkçı, “Bizler bugünün gençlerine sahip çıktığımız sürece ülkemizin geleceğine de yarın onlar sahip çıkacaktır. Onlar ne kadar donanımlı ve nitelikli yetişirse gelecekte ülkemizde o kadar mutlu ve müreffeh yaşarız” diye konuştu. Filmi izlemekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden öğrenciler film sonunda Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür etmeyi unutmadı.



“Asırlardır bu topraklarda kardeşçe yaşıyoruz”

Doğusu batısı, kuzeyi ve güneyi ile ülkemizin tüm coğrafyasında yaşayan vatandaşların asırlardır kardeşçe yaşadığına ve bu kardeşliğin kıyamete kadar süreceğine vurgu yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı “Hain emeller peşinde olan güruhlar her zaman olacak. Bunlar dün vardı, bugün de var, yarın da olacak. Ama önemli olan bizim bütün vatandaşlar olarak birlik ve beraberliğimizi korumamızdır” diyerek birlik mesajı verdi. Başkan İbrahim Sandıkçı, şunları söyledi: “Filmde anlatılanlar çok da eski değil; 2017 yılında yaşandı. Bundan dört yıl önce bu ülkenin birlik ve beraberliğine kast eden teröristlere karşı genci, yaşlısı, çocuğu, resmi görevlisi, askeri ve polisi ile bu ülkenin tüm ferdinin topyekûn şekilde verdiği bir mücadelenin anlatımıydı. Filmdeki bu operasyonda şehit olan Eren’imize, Ferhat Gedik komutanımıza ve mukaddesat uğruna bir an bile tereddüt etmeden canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz de ‘İyi ki varsın Eren’ diyoruz.”

‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filminde Trabzon’un Maçka ilçesinde Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in gerçek hayat hikayesi anlatılıyor.

