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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy okullarındaki çocuklara gönüllü kuaförlük hizmeti

İHA

Köy okullarındaki çocuklara gönüllü kuaförlük hizmeti

Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, Çarşamba Belediyesi desteğiyle köy okullarındaki öğrencilere gönüllü kuaförlük hizmeti verdi.
Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi, toplum hizmeti kapsamında, Çarşamba Belediyesi desteğiyle ilçe genelindeki 8 okulda, ilk ve ortaokul öğrencilerine saç bakımı, cilt bakımı alanında hizmet verdi. 8 okulda yapılan projenin, ikinci dönem de devam etmesi planlanıyor.
Köy okullarında gerçekleştirilen proje; Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezini ve meslekleri okullarda öğrencilere tanıtmayı, okullarının elektrik, su, ısınma gibi problemlerinin 12. sınıf ustalık öğrencileri ile onarım, bakım işlemlerini tamamlayarak eğitime katkı sunmayı amaçlıyor. Çarşamba Belediyesi ulaşım ve çocuklara gönderilen hediyeler noktasında projeye destek oluyor.

“Projeyi çok değerli buluyoruz”
Çarşamba’da iyiliğin, sevginin, hoşgörünün daim olduğunu belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, bu hususta hayata geçirilen projenin çok değerli olduğunu vurgulayarak, “Mesleki eğitim merkezimiz idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin hayata geçirdikleri bu projeyi çok kıymetli buluyorum. Merkeze uzak mahallelerdeki okulları ziyaret ederek oradaki küçük yaştaki öğrencilerimizi sevindirdiler. Çocuklarımızın saçlarını kestiler, örgüler örüp mutlu ettiler. İlçemizde bu tarz projelerin yapılıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Biz de Çarşamba Belediyesi olarak böyle duyarlı projelerin paydaşları olmaktan gurur duyuyoruz. Yüzü gülen, evine mutlu giden, sevinç içinde koşan her bir çocuğumuzu gördükçe yapılan işin güzelliğinin daha da farkına varmış oluyoruz. İnşallah ilçemizde bu tarz projelere arttırarak devam edeceğiz” dedi.

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