17 günlük bebek ortada kaldı

Oturum izni iptal olan ve Türkiye'yi terk etmeleri için süre verilen Iraklı ailenin Samsun'da dünyaya gelen ve kimlik çıkartılamayan bebeği ortada kaldı. Bebeği Irak'a götüremeyen aile kimlik çıkartılması için yardım bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Sattar Hamzam Mhmood Mhmood (37), 2 yılık eşi Iman Ayad Taha Taha (25) ile birlikte Türkiye'ye turist olarak geldi ve geçen yıl nisan ayında İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurarak 14 Nisan 2022 tarihine kadar ikamet izin belgesi ve kimliği aldı. Ancak, İstanbul'da yaşayan aile bir süre önce Samsun'a geldi. Hamile olan Iman Ayad Taha Taha, 17 gün önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Aile kızlarının kimlik başvurusu için ilgili kurumlara başvuruda bulundu. Ancak baba, İstanbul'dan kendilerine verilen oturum izninin iptal olduğunu ve Samsun'dan da başvurusuna olumsuz yanıt aldığını öğrenince ne yapacağını şaşırdı.

Iraklı aileye '10 gün içinde Türkiye'ye terk etmeleri' konusunda tebligat gönderildi. 17 günlük kızlarıyla ilgili ellerinde sadece hastanede doğum belgesi olduğunu belirten baba Sattar Hamzam Mhmood Mhmood, "Kızıma kimlik ve pasaport vermediler. Başvurduğum ilgili kurumlardan olumsuz cevap aldık. Kızımın kimliği olmadığı için de Irak'a götüremiyoruz. Bize verilen 10 gün içinde Türkiye'ye terk etmemiz konusunda süre az kaldı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kızımı Türkiye'de bırakabileceğim kimse yok. Irak'a da kimliği olmadığı için götüremiyoruz. Ya bize oturum izni verilmesini ya da kızıma doğum belgesi ile kimlik çıkartılıp birlikte Irak'a dönmek istiyoruz. Çaresiz kaldık ve Türk ve Iraklı yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

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