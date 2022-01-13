Bafra ve Çarşamba Ovalarını sulayacak projeler tamamlanıyor

Türkiye'nin sebzemeyve ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Çarşamba ve Bafra Ovalarının sulama ile drenaj projelerinin yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’da 3 milyar 676 milyon 987 bin TL değerinde 54 adet projesi bulunuyor. Projeler arasında tarımın geliştirilmesi ve üretimin arttırılması amacıyla Türkiye’nin sebze meyve ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Çarşamba ve Bafra Ovalarının sulama ile drenaj projelerinin yapımı da hızlı bir şekilde sürdürülüyor.



Bafra Ovası’ndaki 6 bin 479 hektar tarım alanın sulama projesi

Bafra Ovası Sulaması Projesi 2. Kısım Projesi'nin yapımına başlandı. Maliyeti 296 milyon TL projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 3 seviyesine geldi. 6 bin 470 hektar alanın sulanması hedeflenen proje ile ilgili yapılan açıklamada, “İlgili sahada toplulaştırma çalışmaları yürütülmektedir. 900 ha alanın toplulaştırması 2021 Kasım ayında tamamlanmıştır. Arazide bulunan çeltik mahsulünün hasadı da 2021 Kasım ayında yapılmıştır. 2021 yılı içinde 3250 m. Anakanal, 520 m. duvarlı kanal ve 11 adet sanat yapısı yapılmıştır. Kasım ayında drenaj kanalı kazılarına başlanmış, 25 km’lik drenaj kanalının 3 bin 700 km’si kazılmıştır. Drenaj kanalı kazıları halen devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.



Çarşamba Ovası’ndaki 99 köyün faydalanacağı sulama ve drenaj projesi yüzde 19 seviyesinde

99 köyün faydalanacağı Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı Projesi kapsamında 230 milyon TL proje bedelli Sağ Sahil Yüzeysel Drenajı ile 2 m kotu altı arazisinin pompalı drenajı ikmali işinin yüzde 19’u tamamlandı. Proje hakkında yapılan açıklamada, “İhale kapsamında 21 bin 100 hektar alanın drenaj şebekesi için, anayedektersiyer drenaj kanal imalatları, 8 adet pompa binası ve daha önceki yıllarda imalatları tamamlanan 22 bin 900 ha sahada temizlik çalışması ile eksik imalatlar tamamlanacaktır. İkmal işi kapsamında ana kanal temizliği (11 bin 50 m), 4 adet yedek kanal temizliği (16 bin 260 m), 50 adet tersiyer kanal temizliği (26 bin 567 m) 102 adet menfez, 20 adet kavşut imalatları yapılmıştır” bilgisi verildi.

Ayrıca, 104 milyon TL proje bedelli Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları ve Sol Sahil Drenajı 2. Kısım işinin yüzde 59’unun tamamlandığı bilgisi verildi.

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