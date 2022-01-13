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Tabiat parkları ve sulak olanlara olan ilgi arttı 2020 yılında 122 bin 483 olan ziyaretçi sayısı, 2021 yılında 188 bin 51’ye yükseldi

İHA

Samsun'da pandemi ve kısıtlamaların gölgesinde geçen 2020 yılında tabiat parkları ve sulak alanları 122 bin 483 kişi ziyaret ederken, bu sayı 2021 yılında 65 bin 568 artarak, 188 bin 51'e ulaştı.

Tabiat parkları ve sulak olanlara olan ilgi arttı 2020 yılında 122 bin 483 olan ziyaretçi sayısı, 2021 yılında 188 bin 51’ye yükseldi

Samsun’da pandemi ve kısıtlamaların gölgesinde geçen 2020 yılında tabiat parkları ve sulak alanları 122 bin 483 kişi ziyaret ederken, bu sayı 2021 yılında 65 bin 568 artarak, 188 bin 51’e ulaştı.
2020 yılı pandeminin yoğun hissedildiği ve sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı bir yıl olarak geçmiş, bu da insanların ziyaret olanaklarını kısıtlamıştı. Bu durum 2020 yılında Samsun’da bulunan tabiat parkları ve sulak alanlarını ziyaret eden kişi sayısını da yakından etkiledi. 2020’de tabiat parkları ve sulak alanları 122 bin 483 kişi ziyaret ederken, 2021 yılında ise 188 bin 51 kişi bu alanları ziyaret etti.

Tabiat parklarına olan ilgi bir yılda 65 bin kişi arttı
Amazon Tabiat Parkı’nı 239 kişi ziyaret etmişti. Bu sayı 2021 yılında 9355’e yükseldi. 2020’de 36 bin 932 kişinin ziyaret ettiği Bayraktepe Tabiat Parkı’nı 2021 yılında 24 bin 66 kişi ziyaret etti. Sarıgazel Tabiat Parkı’nı 2020’de 21 bin 345 kişi ziyaret etmişti. Bu sayı 2021’de ise 14 bin 304’e düştü. 2020 yılında 24 bin 901 kişinin ziyaret ettiği Şahinkaya Kanyonu’nu, 2021’de ise 70 bin 145 kişi ziyaret etti. 31 bin 867 kişinin 2020’de ziyaret ettiği Vezirsuyu Tabiat Parkı’nı 2021’de 34 bin 926 kişi ziyaret etti. Kızılırmak Uluslararası Sulak Alanı’nı 2020 yılında 6 bin 728 kişi ziyaret ederken, 2021’de ise bu sayı 28 bin 401’e yükseldi. Ladik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı’nı 2020’de 471 kişi ziyaret ederken, 2021’de ise 6 bin 854 kişi ziyaret etti. Böylelikle Samsun’da tabiat parkları ve sulak alanları ziyaret eden kişi sayısı 2020 yılında 122 bin 483 olurken, bu sayı 2021’de 65 bin 568 artarak 188 bin 51’e yükseldi.

15 binden fazla kene ve zararlı düşmanı sülün, Türkiye’ye dağıldı
Samsun’da bulunan Gelemen Sülün Üretim Merkezi’nde 2020 yılında 17 bin 46 adet sülün üretilerek, 14 bin 450 adeti Ankara (200), Batman (1000), Bartın (1000), Konya (1000), Rize (1500), Trabzon (1500), Kastamonu (1500), Ordu (1500), Giresun (1500), Sinop (1500) ve Samsun (2250) illerine yerleştirilmişti. 2021 yılında da 15 bin 921 adet sülün üretilerek muhtelif iller ile kamu kurum ve kuruluşlarına bünyesindeki uygun alanlara yerleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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