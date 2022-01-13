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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da yerel ırk koyun keçi yetiştiricisine destek

İHA

Samsun’da yerel ırk koyun keçi yetiştiricisine destek

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında 99 üreticiye kredi desteği imkanı sağladıklarını açıkladı.
"Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi" protokolünün Samsun Valiliği ve bir kamu bankası arasında 23 Eylül 2020 tarihinde imzalandığını belirten İbrahim Sağlam, projenin Samsun ili ve ilçelerinde Karakaya, Bafra, sakız ırkı koyun ve kıl keçisi hayvan varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesini amaçladığını belirtti
Bu kapsamda yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere Ladik ilçesinde projeden yararlanan 2 adet küçükbaş hayvancılık işletmesini ziyaret eden Müdür Sağlam, burada yaptığı açıklamada, “Kamu bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla 100 bin TL‘ye kadar yüzde 0 faiz, 100 bin TL‘yi aşan kısım için güncel faiz oranı yüzde 4,5 olarak kredi kullandırılmaktadır. Bu kapsamda, üreticilerimiz damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullanabilmektedir. Günümüz itibari ile İlimiz genelinde 99 üretici projeye dâhil edilmiş olup, bu üreticilerden 32’si hayvan alımlarını tamamlayarak krediden faydalandırılmıştır. Bu güne kadar toplam 2 bin 451 adet koyun üreticilere dağıtılmış olup, 67 adet üretici ise hayvan seçimi aşamasındadır. 2022 yılı içerisinde müracaatlar devam edecek olup, üreticilerin müracaatları bireysel olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne yapılacaktır” dedi.

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