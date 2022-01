Doktor, ebeveynleri uyardı: "Her influenza domuz gribi değil"

Genellikle ailelerin influenza virüsüne yakalandıklarında 'domuz gribi oldum' endişesine kapıldıklarını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Bilal Aracı, "Genellikle aileler influenza olduklarında domuz gribi oldum diye tepki vermektedirler. Aslında bu bir yanlış tabirdir" dedi.

Son günlerde özellikle çocuklarda yaygın hale gelen influenza virüsü ile ilgili bilgiler pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Korona virüse benzer belirtileri olan influenza virüsü özellikle çocukları etkiliyor. Son günlerde aileler ise 'domuz gribine yakalandık' şüphesiyle hastane polikliniklerinin kapısını çalıyor.



"Domuz gribi 2009'da salgına neden olan influenzanın bir varyantıdır"

Aileleri bilgilendiren VM Medical Park Samsun Hastanesi’nden Uzm. Dr. Mehmet Bilal Aracı, "Ocak ayının ilk günlerinden itibaren influenza sayıları arttı. Bu nedenle aileler domuz gribi oldum endişesiyle geliyor. Aslında geçirilen enfeksiyon influenzadır. Domuz gribi 2009'da salgın yapan influenzanın varyantıydı. Son 2 haftadır üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile polikliniğe gelen hastalardan baktığımız testlerde yüzde 6070 oranında influenza saptadığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.



"Bu aralarda okul çağındaki çocuklarda en çok gördüğümüz hastalık influenza virüsüdür"

6 aylık ile 6 yaş arasında çocuklarda influenzanın ciddi seyrettiğini ifade eden Uzm. Dr. Aracı, "İnfluenza aslında her sene gördüğümüz üst solunum yolları enfeksiyonlarını yol açan bir etkendir. Eskiden 1918 senesinde İspanyol gribi olarak daha sonrasında Asya, Hong Kong gribi, son dönemlerde de aslında kuş gribi, domuz gribi olarak karşımıza çıkmıştır. İnfluenza aslında ülkemizde her sene aralık ayında başlayarak, ocak ayına kadar devam eder ama en sık gördüğümüz dönem ocak ve şubat aylarıdır. İnfluenza ilk başta solunum yolu enfeksiyonu olarak karşımıza gelir. Hızlı yükselen bir ateş, boğaz ağrısı, öksürük şeklinde bulgu verir. Bazı hastalarda akciğer enfeksiyonları, ishal, kusmaya yol açabilir” şeklinde konuştu.

Bu günlerde okul çağındaki çocuklarda en çok gördükleri virüsün influenza virüsü olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Aracı, “İnfluenza virüsü aslında çok bulaşıcı bir virüstür. Özellikle okullarda ve kreşteki çocuklar arasında çok yaygındır. Bulgular başladıktan 2 gün sonra bulaşıcılık pik yapar. Genellikle 1 haftaya kadar bu bulaşıcılık uzayabilir. İnfluenza virüsü özellikle 6 yaş altı çocuklarda ciddi seyredebilmektedir. Ayrıca kronik hastalığı olan, 65 üstü yetişkinlerde, hematolojik ve onkolojik hastalıkları olan, bağışıklık sistemini baskılayacak ilaç kullanan hastalarda ağır enfeksiyonlara yol açmaktadır. İnfluenzaya karşı geliştirilmiş grip aşıları vardır. Aslından korunmanın en etkili yolu aşıdır. Fakat bu aşı yıllık olarak uygulanmaktadır. Bir yıl içerisinde aşının sağladığı bağışıklık düşmektedir ve her yıl ekim aylarında influenza aşısı öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

