Samsun’da gıda ve yem ürünü işletmelerine 2021’de 22 bin 473 denetim yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da gıda ve yem ürünü işletmelerine 2021’de 22 bin 473 denetim yapıldı

İHA

Samsun’da gıda ve yem ürünü işletmelerine 2021’de 22 bin 473 denetim yapıldı

Samsun'da 2021 yılı içerisinde gıda ve yem ürünleri işletmelerine yönelik olarak toplam 22 bin 473 adet denetim yapıldığı açıklandı.
Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli birimler tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgi verildi.
Buna göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Kontrol Şubesi tarafından 2021 yılı içerisinde ilde mevcut ve faaliyet gösteren 12 bin 582 adet gıda işletmesine yönelik olarak yüzde 92 hedefiyle gerçekleştirilen denetimler neticesinde; gıda işletmelerinde yüzde 98 ve yem işletmelerinde yüzde 120 oranında denetim gerçekleştirildi.
Pandemi sürecine rağmen il ve ilçe müdürlüklerinde görevli toplam 175 gıda kontrol görevlisiyle 2021 yılı içerisinde toplam 22 bin 473 adet denetim yapıldı. 2021 yılı program hedefleri tam olarak gerçekleşti. Yapılan denetimler neticesinde, 2 bin 852 adet gıda ve yem numunesi alındı ve denetimlerde uygunsuzluk görülen 130 adet işletmeye toplamda 1 milyon 598 bin 867 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca; vatandaşlar tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 Gıda hattına 2021 yılı içerisinde Samsun’dan 686 bildirim alınarak gıda kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 46 işletmeye idari para cezası uygulandı.
Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 2021 yılında Samsun’dan dünyanın pek çok ülkesine toplam 303 bin 167 ton gıda ve yem ürünü ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, hem Türkiye’de tüketilen hem de dünyanın dört bir yanına ihraç edilen gıda ve yem ürünlerinin güvenilirliği hususunda herhangi bir şüpheli durumla karşılaşılmaması adına bu konudaki denetimlerden asla taviz verilmeyeceğini ifade etti.
Gıda kontrol görevlilerinin başta fırınlar ve pastaneler gibi unlu mamul üretim işletmelerinde, süt ve süt ürünleri işleme tesislerinde, et ve et ürünleri işleme tesislerinde olmak üzere, market, kasap, lokanta, kafe, kafeterya gibi gıda satış yerleri ve paket servis yapan toplu tüketim yerlerinde denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Vali Dağlı, gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerin daha etkin ve sürdürülebilir olması için vatandaşların da gıda ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları 7 gün 24 saat Alo 174 Gıda hattına bildirmeleri gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da en çok yağış Salıpazarı’na düştü
YEREL HABERLER Samsun'da en çok yağış Salıpazarı’na düştü
Doktor, ebeveynleri uyardı: "Her influenza domuz gribi değil"
YEREL HABERLER Doktor, ebeveynleri uyardı: "Her influenza domuz ...
Mide fıtığı yaşayanlar reflüye de dikkat
YEREL HABERLER Mide fıtığı yaşayanlar reflüye de dikkat
Samsun’da yerel ırk koyun keçi yetiştiricisine destek
YEREL HABERLER Samsun’da yerel ırk koyun keçi yetiştiricisine destek
Tabiat parkları ve sulak olanlara olan ilgi arttı 2020 yılında 122 bin 483 olan ziyaretçi sayısı, 2021 yılında 188 bin 51’ye yükseldi
YEREL HABERLER Tabiat parkları ve sulak olanlara olan ilgi ...
Bafra ve Çarşamba Ovalarını sulayacak projeler tamamlanıyor
YEREL HABERLER Bafra ve Çarşamba Ovalarını sulayacak projeler ...
17 günlük bebek ortada kaldı
YEREL HABERLER 17 günlük bebek ortada kaldı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı
Eşine yaklaşmama tedbir kararını ihlal eden kocaya adli kontrol
YEREL HABERLER Eşine yaklaşmama tedbir kararını ihlal eden kocaya ...
Başkan Demir: “Muhtarlar gözümüz, kulağımız”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Muhtarlar gözümüz, kulağımız”
Samsun Büyükşehir komisyon toplantısı
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir komisyon toplantısı
Köy okullarındaki çocuklara gönüllü kuaförlük hizmeti
YEREL HABERLER Köy okullarındaki çocuklara gönüllü kuaförlük hizmeti
Uyuşturucu ile mücadele: 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile mücadele: 10 bin uyuşturucu hap ele ...
Rektör Ünal: “TEKNOFEST, Samsun için tarihi bir fırsat” OMÜ Bafra, Tekkeköy ve Terme ilçeleriyle bir dizi protokol imzaladı
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “TEKNOFEST, Samsun için tarihi bir ...
Terme Belediyesi'nde memurun yüzü güldü
YEREL HABERLER Terme Belediyesi'nde memurun yüzü güldü
Eşine yaklaşmama tedbir kararı olan koca gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eşine yaklaşmama tedbir kararı olan koca gözaltına ...
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı yemekhanesi inşaatı yükseliyor
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ...
Öğrencilerle “Eren” filmini izleyen Sandıkçı’dan “birlik” mesajı
YEREL HABERLER Öğrencilerle “Eren” filmini izleyen Sandıkçı’dan ...
Öldürülen avukat Dilara, ziyaret ettiği anneannesine tehdit mesajlarını anlatmış
YEREL HABERLER Öldürülen avukat Dilara, ziyaret ettiği anneannesine ...
Jandarma Genel Komutanı Samsun'da Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Samsun'da Jandarma Genel ...
Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yaktı Ağır yaralanan kadın: "Ya benimsin ya toprağın' diyordu"
YEREL HABERLER Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yaktı Ağır ...
Samsun'da ele geçirilen 13 bin 328 hapla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da ele geçirilen 13 bin 328 hapla ilgili 6 ...
Orman köylüleri kestane ve defne üretiminden 18,9 milyon TL kazandı
YEREL HABERLER Orman köylüleri kestane ve defne üretiminden 18,9 ...
Vakıfların Samsun yatırımlarının yüzde 74’ü tamamlandı
YEREL HABERLER Vakıfların Samsun yatırımlarının yüzde 74’ü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.