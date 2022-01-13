Avukat Dilara Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı Anne Akyel: “Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük”

Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız, memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne Elvan Akyel, “Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük. Katil de ölmeli ama öyle idamla filan değil, acı çekerek ölmeli” dedi.

İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü. Avukat Dilara Yıldız’ın cenazesi dün İstanbul’da yapılan törenin ardından bugün Samsun’un Bafra ilçesi Aktekke Mahallesindeki evine getirildi. Evinin önünde alınan helalliğin ardından Avukat Yıldız’ın cenazesi, Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu’na getirildi. Yıldız’ın 2015 yılında eniştesini öldüren ve 15 yıl hapis cezası alan babası Ali Yıldız da cenazeye tutuklu bulunduğu ceza evinden jandarma eşliğinde geldi.



Anne Akyel: “Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük”

Cenazede taziyeleri kabul eden anne Elvan Akyel, “Katil 15 gün önceden güvenlik bulunan siteye çilingir çağırarak, eve girmiş. 15 gün boyunca kızımın gelmesini beklemiş. Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük. Benim çocuğum bir hiç uğruna öldürüldü. Ben de yaşamıyormuş gibiyim şu anda. Katil de ölmeli ama öyle idamla filan değil, acı çekerek ölmeli. Çocuğum yılbaşından beri Samsun’da kalıyordu. Çocuğumun evine girip rahat bir şekilde yaşamış ve kızımın gelmesini beklemiş” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ise, “Bir meslektaşımızı bu sefer bir kadın cinayetiyle kaybettik. Acımız çok büyük. Baro başkanlarımız ve avukatlarımızla birlikte vazifemizi yerine getirmek istiyoruz. Türkiye’de kadın cinayetleri son bulana kadar bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Meslektaşımız bu şiddet sarmalından kurtulmak için aylarca mücadele vermiş ancak ve her türlü yöntemi denemesine rağmen yaşanan bu olayla birlikte aslında sistemin en başından itibaren sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Hem camiamız hem de Türkiye’de kadına yönelik şiddetin görünmesi açısından çok acı bir olaydır. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Avukat Dilara Yıldız’ın cenazesi Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, aile yakınları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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