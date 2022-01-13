Annesi avukat Dilara'yı 'Katiline mi aşık oldun yavrum' diyerek uğurladı



Barış BUDANOĞLU-Mustafa İNAN- Emre ŞAHİNOL/ BAFRA (Samsun), (DHA) -İSTANBUL Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından tabancayla vurularak öldürülen Avukat Dilara Yıldız (29), memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Dilara Yıldız anneannesi Sevim Kitapçı, "Eceline mi aşık oldun, katiline mi aşık oldun yavrum" diyerek ağıt yaktı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından gittikleri restoranda öldürülen Avukat Dilara Yıldız için memleketi Samsun'un Bafra ilçesindeki Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yıldız'ın cezaevinde olan babası Ali Yıldız, geniş güvenlik önlemleri altında katıldı. Avukat Yıldız, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

'SENİ ÖPMELERE KIYAMADIM'

Cenazede gözyaşı döken Yıldız'ın anneannesi Sevim Kitapçı, "Eceline mi aşık oldun, katiline mi aşık oldun yavrum. Ben seni öpmelere kıyamıyordum, dünyalar güzeli kızım. Şeytana mı aşık oldun sen, benim tatlı kızım. Çok genç yaşta bıraktın bizi yavrum" diyerek ağıt yaktı.

'BU DÜNYAYA FAZLA İYİYDİ'

Yıldız'ın annesi Elvan Akyel ise, "Yılbaşında buradaydı. Pazara gittik beraber, alışveriş yaptık. Buradan yolcu ettim onu. Son kez sarıldım çocuğuma. Çocuğum hayatta kalsın, diye çok mücadele ettik. Hiç kimse kurtarmadı orada, herkes seyretti. Çok merhametliydi, çok iyi kalpliydi. İşinde de çok başarılıydı. Müvekkillerinin eşlerine bile yardım ederdi. Aslında bu dünyaya fazla iyiydi benim yavrum" diye konuştu.

YILDIZ'IN DAYILARI İDAM İSTEDİ

Avukat Yıldız'ın dayılarından Savaş Akyel, "Bunları alacaksın içeri, bir daha salmayacaksın. Bir avukat tutuyor, 3 gün sonra dışarı çıkıyor. Biz böyle şeylere idam istiyoruz. Devlet bir de buna ekmek veriyor, böyle vicdansız adama ekmek mi verilir" dedi. Diğer dayı Suat Akyel ise, "Bu bile bile gelen bir ölümdür. Tehdit mesajından sonra hemen tutuklanması lazımdı. Yüzlerce kadın hep aynı şekilde ölüyor. Böyle insanların idam olması lazım" diye konuştu.

'ONU KORUYAMADIK, HEPİMİZ SORUMLUYUZ'

Cenaze törenine katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi'nin önemini anlatmaya çalışırken hep bize 6284 sayılı yasadan bahsedildi. Ancak bu yasanın uygulamasında ne kadar yetersiz kalındığını, meslektaşımızın verdiği onca çabaya rağmen katledilmesiyle, çok acı bir olayla yaşamış olduk. En başından beri söylüyoruz. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin yöntemleri değiştirilmelidir. İstanbul Sözleşmesi çok daha etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Kadınların adalete erişiminde baroların, sivil toplum örgütlerinin çok daha etkin olması için önlerinin açılması gerekir. Acımız çok büyük. Bundan sonraki mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına bu olayın bir milat olarak kabul edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu olaydan çok ciddi dersler çıkarılması gerekiyor. Verdiği mücadeleye rağmen onu koruyamadık. Tüm toplum olarak hepimiz bundan sorumluyuz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Samsun / Bafra Barış BUDANOĞLU, Mustafa İNAN, Emre ŞAHİNOL

2022-01-13 15:39:36



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