Tekkeköy'de TEKNOFEST hazırlığı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar 2022 yılı içerisinde Samsun’da yapılacak olan dünyanın en büyük havacılık festivallerinden olan TEKNOFEST için kapsamlı hazırlıkların startını verdi.

Tekkeköy’ün hava alanına yakınlığının yanında uluslararası fuar ve kongre merkezi, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu ve stat gibi daha birçok etkinlik alanını ilçe sınırları içerisinde barındırmasından dolayı TEKNOFEST ile ilgili farklı faaliyet ve etkinliklere ev sahipliği yapacağına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “TEKNOFEST 2022’ye en güzel şekilde ev sahipliği yapmak için her türlü detayı gözden geçirerek çalışmalarımızı planlıyoruz” dedi.



TEKNOFEST projeleri hazırlıkları için protokol imzalandı

TEKNOFEST hazırlıkları çerçevesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile proje fikri üretme ve proje yazma sürecinin tüm aşamalarını kapsayan eğitim programlarının düzenlenmesine ilişkin protokolün OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile imzalandığını söyleyen Başkan Togar, “Bu yıl içinde şehrimizde gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük havacılık festivallerinden olan TEKNOFEST2022 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için ilçemizde görev yapan eğitim çalışanlarına TEKNOFEST yarışmalarına yönelik proje yazma tekniği eğitim protokolünü OMÜ Rektörümüz Prof. Dr. Yavuz Ünal ile imzaladık. Protokol kapsamında eğitim alan öğretmenlerimiz okullarında öğrencileriyle birlikte projeler hazırlayabilecekler. Okullarımızda öğrencilerimizin hazırladığı projelerle TEKNOFEST’te Tekkeköy’ün iddialı ve örnek çalışmalara imza atacağına inancımız tamdır” şeklinde konuştu.



TEKNOFEST’e kadar tüm tesisler ve projeler hazır olacak

TEKNOFEST’in öneminden bahseden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bu kadar önemli ve uluslararası bir bilim festivaline ev sahipliği yapmanın sorumluluklarının farkındayız. Bizde Tekkeköy olarak bu bilinçle TEKNOFEST’e hazırlanıyoruz. İlçemizin her alanda yerli yabancı misafirlere kucak açmak için planlamalarımızı yaptık. Tüm tesislerimizin yanında tarihi, doğal, kültürel yerlerimizin gezilip görülmesi ve misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. TEKNOFEST’e kadar tüm projelerimizi tamamlayıp gerekli tüm hazırlıkları yaparak Tekkeköy olarak üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğiz. Ayrıca ilçemizin temizliğinden peyzajına kadar estetik dokunuşlarla farklı bir çehre oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

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