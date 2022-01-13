Mevlüt Oral güven tazeledi

– Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) 7. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Mevlüt Oral, tekrar başkan seçildi.

Tek liste ile gidilen seçimde oyları alan Mevlüt Oral’ın yönetim kurulu Giray Şen, Ferdi Bıçakcı, Tuncay Bulut, Ali Mırık, İbrahim Sarıçay, Abdulkadir Bulut, Hüseyin Özsemir ve Numan Ekmekçi’den oluştu.

Başkan Mevlüt Oral, “4 sene de bir seçim oluyor. Gerçekten bana destek veren bana gönül bağı olan arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerin üzerine yeni yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte neler koyabiliriz diye mücadele edeceğiz. 2010 ve sonrasındaki başkan olduğum zamanki yönetim kurulumuzla şimdikiler aynı değil. Bu süreçte vefat edenler oldu, değişen arkadaşlar oldu. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten aday olmak isteyen arkadaşlar olmuştur. Benim 1600 küsur üyem vardır. Her biri bir aday değerinde adaylığa layık insanlardır. Bana bu teveccühü gösterdikleri için ne kadar minnettar olduğumu anlatamam” dedi.

Genel kurula Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı H. Eyüb Güler, oda başkanları ve SATEM üyeleri katıldı.

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